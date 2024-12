Recorde: Valor global dos direitos de transmissão esportiva ultrapassa US$ 60 bilhões em 2024

Impulsionado pelos Jogos Olímpicos de Paris e pela Eurocopa, o valor dos direitos de transmissão esportiva vendidos em 2024 ultrapassou a barreira dos 60 bilhões pela primeira vez na história, segundo o relatório Global Media Report 2024 da SportBusiness.

O valor total registrado foi de US$ 62,61 bilhões, ou seja, R$ 376,2 milhões na cotação atual. Este número representa um aumento de 12% em relação ao valor de 2023, que foi de US$ 55,85 bilhões (cerca de R$ 335,6 milhões).

Segundo o relatório, o futebol e o futebol americano seguem dominando os valores arrecadados. Juntos, eles representam 54,5% do valor total.

O futebol permanece na posição de esporte mais valioso do mundo. O esporte registrou um aumento de quase 12% de 2023 para 2024 e hoje detém mais de um terço das receitas globais de direito de transmissão.

O documento aponta também que, apesar da queda ou estagnação dos valores dos direitos de mídia em alguns lugares por causa da transformação do comportamento do consumidor que acompanha a ascensão do digital sobre o analógico, de maneira geral, as principais propriedades esportivas do mundo continuam prosperando.

Em 2024, a NBA, por exemplo, firmou acordos globais de direitos de transmissão de 11 anos no valor de 76 bilhões de dólares (R$ 456,7 milhões) com a Disney e com NBC e Amazon, para o período de 2025-26.

- Os grupos de mídia em todo o mundo entendem mais do que nunca o poder único do esporte ao vivo para atrair audiência e gerar receita, mesmo que esses modelos evoluam em relação aos utilizados nas últimas décadas - afirma Imran Yusuf, editor da SportBusiness Media.

Yusuf ainda faz uma projeção sobre a entrada da Netflix no mundo dos esportes. Em 2024, a gigante do streaming transmitiu a luta entre Mike Tyson e Jake Paul, além dos torneios de golfe Netflix Cup e Netflix Slam.

- O ano que vem verá a Netflix dar um passo maior na transmissão de esportes ao vivo, com vários acordos de direitos de mídia importantes no horizonte. Entre eles estão a UFC, que busca um novo acordo nos EUA a partir de 2026, e a NRL da Austrália, que também levará seus direitos ao mercado. Também resta saber se a Fifa conseguirá firmar bons acordos de transmissão para o Mundial de Clubes - disse o editor.