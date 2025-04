Felipe Melo dispara contra presidente de gigante da Série A: ‘Vergonha’

Felipe Melo comentou, durante programa no Sportv, a fala de Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. o empresário Pedro Lourenço, reconhece que o clube errou muito nas contratações. O dirigente não citou nomes de jogadores e divide a responsabilidade dos erros com o diretor de futebol Alexandre Mattos, muito criticado pela torcida cruzeirense nas redes sociais.

- O que o patrão do Cruzeiro (Pedro Lourenço) está fazendo é uma vergonha. Quem dá a canetada para as contratações é ele. O Cruzeiro tem um dos melhores elencos do Brasil. Aí o dono, que é quem dá a canetada, critica o diretor esportivo pelas contratações. Como isso vai soar no vestiário? É inacreditável uma situação dessa. Alguém tem que calar esse homem pelo amor de Deus - disse Felipe Melo.

Para Pedro Lourenço, o principal erro nas contratações do Cruzeiro foi investir em muitos jogadores para uma mesma posição, enquanto outros setores da equipe ficaram desguarnecidos

- A primeira pessoa que eu trouxe foi o Alexandre. A realidade mostra para todo mundo: erramos muito nas contratações. Não vou citar nomes porque é deselegante. Tive uma conversa com ele porque precisamos errar menos e, de preferência, não errar. Trouxemos jogadores que não deveriam ter sido contratados – afirmou Pedro Lourenço, em entrevista ao “O Tempo Sports".

- Agora, temos que trabalhar para melhorar isso. Às vezes, temos muitos jogadores para uma posição, mas falta onde o treinador precisa. Ele sabe disso, pois conversei com ele – disse o dono da SAF do Cruzeiro.

Dos 18 jogadores contratados pela SAF do Cruzeiro, sete são atacantes, seis são para o meio-campo e quatro zagueiros, além de um goleiro.

Dono da SAF do Cruzeiro reclama de avaliações erradas no meio do futebol

O dirigente também reclamou que, no futebol, às vezes, jogadores são superavaliados:

- Avaliações no futebol não foram bem feitas e chegam até mim de um jeito valorizado. O nosso departamento errou bastante, e como ele (Alexandre Mattos) é o chefe, a culpa cai sobre ele. A torcida tem um pouco de razão nisso. Temos que melhorar – admitiu.

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, assumiu a responsabilidade pelos maus resultados da equipe sob seu comando.

- O dono do clube pode dizer o que ele pretende porque ele é o dono. Vocês conhecem o Pedro. Ele é uma pessoa muito franca e genuína. Ele disse simplesmente o que veio na alma. Mas nós somos profissionais, dentro de campo temos que mostrar outra postura – afirmou o treinador português.

Domingo (13), o Cruzeiro enfrenta o São Paulo, no Morumbis, às 17h30, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, tentando interromper a sequência de três derrotas, duas delas pela Sul-Americana.