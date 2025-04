‘Censuradas’ por Senna, fotos da Playboy de Adriane Galisteu são encontradas

Censuradas por Ayrton Senna, cinco fotos de um ensaio fotográfico de Adriane Galisteu para a revista Playboy, produzido em 1993, foram localizadas no acervo pessoal da apresentadora. As imagens estavam guardadas em um antigo book de modelo e foram encontradas por Lucas Hit, responsável por organizar o material a convite da própria Galisteu.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O ensaio seria publicado meses após uma prévia divulgada na edição de março daquele ano, na seção “Panteras, gatas e coelhinhas”, quando Galisteu tinha 20 anos. No entanto, a publicação foi cancelada após ela conhecer Ayrton Senna, no fim do mesmo mês, durante o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, em São Paulo.

➡️ Palmeiras se manifesta sobre caso de racismo no jogo da Libertadores

Oferta de Senna

Já em um relacionamento com a modelo, Senna pediu que o ensaio não fosse publicado e ofereceu 5 mil dólares à Playboy, valor equivalente ao cachê que Galisteu receberia. O então diretor da revista, Juca Kfouri, atendeu ao pedido sem cobrar o valor.

continua após a publicidade

As imagens encontradas foram feitas pelo fotógrafo Drausio Tuzzolo no Guarujá, com uma marina e um barco como cenário. Segundo Lucas Hit, "nesse trabalho de organizar e catalogar todo esse acervo dela, me deparei com uma pasta que, na verdade, era um book de modelo da Adriane. Dentro dessa pasta, simplesmente tinha cinco fotos impressas". Ele afirma que reconheceu o material como parte do ensaio de 1993.

- Nesse trabalho de organizar e catalogar todo esse acervo dela, me deparei com uma pasta que, na verdade, era um book de modelo da Adriane. Dentro dessa pasta, simplesmente tinha cinco fotos impressas. Quando eu olhei a primeira foto, com uma locação e cabelo que eu nunca tinha visto, já pensei: isso é o ensaio de 93, e era. Ela deve ter guardado esse material como modelo, antes mesmo de Senna pedir os negativos na 'Playboy - contou Lucas Hit.

continua após a publicidade

Galisteu só posaria nua para a Playboy dois anos depois, em agosto de 1995, já após a morte de Senna.