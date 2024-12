Mbappé amplia lista de lesionados no Real Madrid na temporada; confira

A notícia da lesão de Kylian Mbappé é mais um problema para o Real Madrid nesta temporada. Substituído durante a vitória merengue contra a Atalanta, na última terça-feira (10), o atacante teve uma lesão na coxa constatada e deve ficar fora por 10 partidas. Com isso, além de não enfrentar o Rayo Vallecano, no próximo sábado (14), o francês tem ausência quase certa na Copa Intercontinental.

Quem são os lesionados do Real Madrid?

Este tem sido um problema recorrente no plantel liderado por Carlo Ancelotti. Mesmo que a lesão de Kylian não tenha sido grave, o treinador italiano tem perdido jogadores importantes ao longo da temporada, por períodos curtos ou longos. O brasileiros Vini Jr e Rodrygo, companheiros de ataque do francês, também têm lidado com problemas físicos em 2024-25.

Atualmente, além de Mbappé, o departamento médico dos Blancos conta com outros nomes de peso: Camavinga, Carvajal, Militão, Alaba e Mendy. O aumento do número de machucados desde a temporada passada, segundo Florentino Pérez, está diretamente ligado ao calendário do futebol europeu. São sete lesões no ligamento cruzado em um ano.

Lesão de Rodrygo em Real Madrid x Osasuna, por La Liga (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

Carvajal e Militão, inclusive, lidam com lesões no ligamento cruzado e estão fora da temporada. Além dos defensores, Vini Jr e Rodrygo estiveram por curtos períodos em tratamento, mas já retornaram às atividades. Inclusive, ambos entraram em campo no triunfo pela Champions League.

— O calendário está ligado a um aumento alarmante de lesões. A Uefa e a Fifa adicionaram 14 partidas próprias, o equivalente a dois meses e meio de competição. No total, tivemos 14 partidas e 22 lesões. Já tivemos nove lesões no ligamento cruzado - disse o presidente do Real Madrid, que completou:

— A falta de descanso afeta a carreira dos jogadores. A Fifa criou um Mundial de Clubes que priva os jogadores do descanso habitual. A Uefa organizou 488 partidas oficiais há 10 anos e agora passou para 769, só para ganhar mais dinheiro.

