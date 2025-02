Salah mira quebra de recordes históricos na Premier League

A vitória do Liverpool sobre o Manchester City por 2 a 0, pela Premier League, teve os holofotes novamente apontados para Mohamed Salah. O craque egípcio combinou um gol e uma assistência para o tento de Szoboszlai, e alcançou novos números que o consolidam como favorito na briga pela Bola de Ouro.

Ao todo, são 25 gols e 16 assistências na temporada em jogos do Campeonato Inglês. Assim, o ponta-direita se tornou o primeiro a repetir o alcance de 40 envolvimentos em gols na competição, já que havia chegado à marca em 2017-18. Apenas Haaland, Thierry Henry e Luis Suárez buscaram as quatro dezenas no século XXI, uma vez cada.

O desempenho no clássico marcou a décima vez em 2024-25 que Salah foi às redes e serviu um companheiro na mesma partida. O único a chegar à dezena desde 2010 foi Lionel Messi em 2014-15, temporada que marcou a Tríplice Coroa do Barcelona.

A mira do "Egyptian King" agora está apontada para outro recorde dentro da Premier League: o de mais participações em gols em uma temporada. Atualmente, o topo do ranking pertence a Alan Shearer (1994-95) e Andy Cole (1993-94), com 47 cada um; entretanto, à época, o formato ampliava o calendário para 42 jogos. No formato atual, a liderança pertence também a dois atletas: Henry (2002-03) e Haaland (2022-23), com 44 cada. Restam 11 jogos para o atacante dos Reds chegar à marca.

🤔 Após shows na Premier League, Salah fica ou não?

A surpresa da situação não está no fato de Salah estar desempenhando possivelmente seu melhor futebol desde a chegada a Merseyside, consolidada em 2017, mas sim no seu futuro a partir de julho. O contrato do atleta tem validade até o fim do primeiro semestre deste ano, e ainda não há propostas para uma extensão do vínculo. A indignação foi demonstrada novamente pelo camisa 11 após a vitória no Etihad Stadium.

- Não sei se as pessoas me achavam mais forte nas primeiras temporadas, mas prefiro acreditar que estou melhor hoje. Prefiro como estou agora - disparou o egípcio.

Salah está em grande fase e vem conduzindo o Liverpool na liderança da Premier League (Foto: Divulgação / Liverpool)

O Liverpool aproveitou-se da derrota do Arsenal para o West Ham em casa no sábado (22) e abriu 11 pontos de vantagem em relação aos londrinos, caminhando a passos largos para o fim do jejum de cinco anos sem a conquista nacional. O próximo compromisso será na quarta-feira (26), às 17h15 (de Brasília), enfrentando o Newcastle em Anfield.