Atletas mais bem pagos nas quartas da Champions: veja ranking

As quartas de final da Champions League começaram com tudo. Na terça-feira (8), o Arsenal venceu o Real Madrid, e a Inter de Milão bateu o Bayern de Munique. Nesta quarta-feira (9), outros gigantes entram em campo: Barcelona recebe o Borussia Dortmund, enquanto o PSG enfrenta o Aston Villa.



Além do alto nível técnico, essa fase da Liga dos Campeões também chama atenção pelas cifras envolvidas. Os oito clubes classificados contam com elencos milionários e recheados de estrelas que estão entre os atletas mais bem pagos do futebol mundial.

💶 Os salários mais altos das quartas de final

Segundo dados do site Capology, especializado em finanças esportivas, o jogador com o maior salário bruto anual entre os que ainda disputam a competição é Robert Lewandowski, do Barcelona, que fatura € 33,3 milhões por ano — o equivalente a R$ 219,8 milhões na cotação atual.

Logo atrás aparece Kylian Mbappé, do Real Madrid, com € 31,2 milhões (R$ 205,9 milhões). Vale lembrar que, com bônus e luvas contratuais, o francês ultrapassaria Lewandowski como o atleta mais bem remunerado da Champions.

💰 Maiores salários nas quartas da Champions

Valores brutos e anuais

Robert Lewandowski (Barcelona) – € 33,3 mi (R$ 219,8 mi) Kylian Mbappé (Real Madrid) – € 31,2 mi (R$ 205,9 mi) Harry Kane (Bayern) – € 25 mi (R$ 165 mi) David Alaba (Real Madrid) – € 22,5 mi (R$ 148,5 mi) Manuel Neuer (Bayern) – € 21 mi (R$ 138,6 mi) Vini Jr (Real Madrid) – € 20,8 mi (R$ 137,3 mi) Jude Bellingham (Real Madrid) – € 20,8 mi (R$ 137,3 mi) Joshua Kimmich (Bayern) – € 20 mi (R$ 132 mi) Frenkie de Jong (Barcelona) – € 19 mi (R$ 125,4 mi) Jamal Musiala (Bayern) – € 18,9 mi (R$ 124,7 mi)



🏆 Investimento e talento

A presença desses nomes milionários nas quartas da Champions mostra o peso dos investimentos feitos pelos grandes clubes europeus. Real Madrid e Bayern de Munique dominam o ranking, com quatro atletas cada entre os dez primeiros — sinal claro do poder financeiro dessas instituições.

O Barcelona, com dois jogadores na lista, segue apostando em estrelas para voltar ao topo. Já o PSG, que enfrenta o Aston Villa nesta quarta, aposta em um elenco com menos astros e não tem nenhum atleta no top 10.

Com os jogos de ida das quartas em andamento, resta saber se o alto investimento dessas equipes se traduzirá em vaga nas semifinais — e, quem sabe, no sonhado título europeu.

