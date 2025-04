De onde vem o dinheiro da CBF? Veja principais fontes de receita

Após uma reportagem da revista Piauí expor gastos milionários da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), muitos torcedores passaram a se perguntar: afinal, de onde vem tanto dinheiro?

A matéria revelou que cerca de R$ 3 milhões foram utilizados em passagens aéreas, hospedagem em hotéis cinco estrelas e ingressos de jogos para convidados do presidente Ednaldo Rodrigues no Copa do Mundo de 2022. Entre os beneficiados estariam familiares, políticos, empresários, integrantes do judiciário e jornalistas próximos ao dirigente.

A polêmica acendeu um sinal de alerta sobre a origem e a destinação dos recursos da entidade máxima do futebol brasileiro. A boa notícia é que parte dessas informações está disponível ao público por meio dos balanços financeiros da entidade.

📊 CBF tem faturamento bilionário

A expectativa é que o balanço financeiro da CBF de 2024 seja publicado nas próximas semanas. O último disponível, referente ao ano de 2023, registra um faturamento bruto recorde: R$ 1,172 bilhão. A maior parte do montante veio de acordos comerciais com patrocinadores e da venda de direitos de transmissão.

Veja as principais fontes de receita da CBF:

📺 Direitos de transmissão e comerciais: R$ 538,2 milhões 🤝 Patrocínios: R$ 527,9 milhões 🎟️ Bilheteria e premiações: R$ 45,8 milhões 🔁 Registros e transferências de jogadores: R$ 31,2 milhões 🏟️ Legado da Copa: R$ 18,5 milhões 🎓 CBF Academy (cursos e formação): R$ 9,2 milhões 🧩 Programa de Desenvolvimento: R$ 1,1 milhão

🧑‍⚖️ Verba para arbitragem foi cortada

Apesar da robustez financeira, a CBF reduziu gastos em áreas-chave. Um exemplo é o treinamento de arbitragem, que deixou de ter encontros presenciais. Recentemente, os árbitros passaram a ser capacitados apenas por videoconferência.

A expectativa é que o balanço financeiro de 2024, que será divulgado em breve, traga novos detalhes sobre receitas e despesas da entidade. A transparência sobre como o dinheiro é gasto se torna ainda mais relevante diante das denúncias de uso questionável dos recursos — dinheiro esse que, em sua maioria, vem da paixão dos torcedores por futebol.

