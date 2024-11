Conhecida como "fadinha", Rayssa Leal conquistou mais uma etapa da Street League Skateboarding (SLS), neste sábado (23), em Tóquio, no Japão. Assim, a brasileira garantiu a vaga para a grande final no Super Crown e, caso ganhe, pode desembolsar uma boa premiação em dinheiro. O valor da etapa não foi revelado pela liga.

continua após a publicidade

➡️ Rayssa Leal vence de virada e conquista a etapa da SLS em Tóquio

Premiação da SLS

A Street League Skateboarding (SLS), a Liga Mundial de Skate Street, vai ter a maior premiação da história em 2024. Ao todo, a liga distribuirá um total de US$ 1,8 milhão (R$ 9,4 milhões) durante a temporada, com prêmios divididos igualmente entre homens e mulheres.

Os campeões do Super Crown, etapa final da SLS, vão receber US$ 100 mil (R$ 520 mil) cada. Os valores recebidos em cada etapa, no entanto, não são revelados pela liga de skate street.

continua após a publicidade

Rayssa Leal na final do SLS 2024

A vitória em Tóquio garantiu a permanência da Rayssa Leal entre as três primeiras na tabela geral, assim, a fadinha disputará a grande decisão, nos dias 14 e 15 de dezembro, na capital de São Paulo.

Antes da etapa deste sábado (23), Rayssa Leal estava em terceiro lugar na posição geral na tabela, atrás apenas da japonesa Liz Akama e da australiana Chloe Covell, quem lidera o campeonato.

continua após a publicidade

O lugar mais alto do pódio já havia sido conquistado pela fadinha na temporada, com a vitória na etapa de San Diego, nos Estados Unidos. Já entre as melhores, Rayssa Leal apareceu mais duas vezes: prata, em Paris, e quarto lugar, em Sydney, na Austrália.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp