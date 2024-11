Rayssa Leal vence de virada e conquista a etapa da SLS em Tóquio

Rayssa Leal venceu a final feminina do skate street da Liga Mundial de Skate (SLS), na madrugada deste sábado (23), em Tóquio, no Japão. A brasileira, que sentiu o pé logo no início da bateria da classificação, conquistou a etapa japonesa de virada.

Como foi a final feminina da SLS no Japão?

Na primeira volta da final, Rayssa Leal fez uma boa atuação e arriscou bastante no começo. A brasileira conquistou 7,2 pontos e liderou a primeira parte da sessão, desbancando Chloe Covell, que pontuava 6,8.

A segunda bateria, Rayssa continuou mantendo o mesmo ritmo. Leal aproveitou o erro de Covell, que desistiu da volta logo em seguida e pontuou apenas 1,5 e realizou mais uma ótima atuação, se superando e marcando 7,5. Na terceira volta, a brasileira não conseguiu realizar a manobra e ficou sem pontuar.

Na quarta bateria, Rayssa se recuperou, realizou uma ótima atuação no corrimão da pista, passou Chloe e conquistou 8,6. Em seguida, a skatista de Imperatriz, conseguiu pegar a liderança da prova e fez 7,1.

Após um erro de Rayssa em uma das voltas decisivas, Coco Yoshizawa desbancou a brasileira em uma manobra perfeita e conquistou a maior nota da prova, 9,1. No entanto, na última, a skatista do Brasil não desistiu, fez uma atuação sensacional, conquistou 7,6.

O próximo compromisso de Rayssa Leal é no Super Crown, em São Paulo, nos dias 14 e 15 de dezembro.