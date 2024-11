Exposição com troféus do Manchester City chega ao Brasil; saiba quando e onde

Os fãs de futebol que se preparem porque chega a São Paulo, neste sábado (23), a “Champions 4-In-a-Row Trophy Tour”, evento em que o Manchester City oferece aos fãs a chance de ver de perto alguns dos troféus mais importantes conquistados pelo clube nos últimos anos.

Com acesso gratuito, o evento de um dos times mais importantes da atualidade acontecerá das 12h e 18h, no Calçadão Perdizes, na zona oeste da capital paulista. Os interessados precisam fazer uma inscrição prévia no site do clube.

Como o próprio nome sugere, o "Champions 4-In-a-Row Trophy Tour" celebra a conquista inédita de quatro títulos consecutivos da Premier League. Estarão em exposição um troféu da competição, a taça do Mundial de Clubes da FIFA, conquistado em cima do Fluminense em 2023, e a mais recente conquista do City, a taça da FA Community Shield.

Evento do Manchester City em São Paulo (Foto: Divulgação)

O evento também contará com a transmissão do jogo da Premier League entre Manchester City e Tottenham, às 14h30, e com a recriação de um vestiário temático que poderá ser visitado pelo público.

O ex-jogador do Manchester City, Paul Dickov, estará presente no evento e participará de algumas atividades, como uma sessão exclusiva de perguntas e respostas, e sessões de treinamentos gratuitas para crianças, junto ao mascote da equipe.

A "Champions 4-In-a-Row Trophy Tour" já passou por China, Japão, Índia, Emirados Árabes Unidos e Portugal, e ainda neste ano, deve ir ao Canadá e a Chicago, nos EUA.