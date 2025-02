Qual é o salário de Endrick no Real Madrid? Veja valores

Endrick marcou o gol da vitória do Real Madrid sobre a Real Sociedad, nesta quarta-feira (26), pela semifinal da Copa do Rei. O jovem atacante brasileiro ainda busca espaço na equipe comandada por Carlo Ancelotti, mas já recebe um salário milionário no clube espanhol. Mas, afinal, quanto ele ganha?

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📊 Os valores do contrato de Endrick

De acordo com informações do site Capology, especializado em finanças do futebol, Endrick assinou um contrato válido até junho de 2030 e recebe um salário anual bruto de €4,16 milhões. Isso equivale a:

€ 80 mil (R$ 490 mil) por semana 💶

💶 € 333 mil (R$ 2,1 milhões) por mês 📆

📆 Mais de R$ 25 milhões por ano 💰

➡️ Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

continua após a publicidade

No total, ao longo dos seis anos de vínculo, o atacante poderá acumular cerca de € 24,96 milhões (R$ 152 milhões) em salários.



Apesar dos altos valores, Endrick entre os atletas com menores salários no Real Madrid. Em um elenco estrelado, o jovem brasileiro só recebe mais do que os zagueiros Asencio e Vallejo.

📈 Possível valorização salarial

Caso tenha um bom desempenho em campo e ganhe mais protagonismo no time, Endrick poderá receber uma valorização salarial nas próximas temporadas. O Real Madrid costuma premiar seus principais jogadores com aumentos salariais e renovações de contrato, como já fez com Vinícius Júnior e Rodrygo. Se continuar evoluindo, o jovem atacante poderá ver seus rendimentos crescerem significativamente nos próximos anos. 💵⚽

continua após a publicidade