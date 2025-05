Quanto o Osasco faturou com o título da Superliga feminina?

O Osasco conquistou o título da Superliga Feminina 2024/2025, na última quinta-feira (1), no Ginásio do Ibirapuera lotado. A equipe comandada por Luizomar de Moura venceu o Sesi-Bauru por 3 a 1 e faturou R$230 mil em premiações. Os valores são iguais tanto para a liga feminina quanto para a masculina.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Gastos da CBV na Superliga

Na temporada, o sistema de desafio foi disponibilizado em todas as partidas, com um investimento de R$ 4 milhões da confederação. Para o sistema de súmulas eletrônicas e a estatística dos jogos em tempo real, foram mais R$ 280 mil de investimento.

O objetivo desses investimentos era alcançar um nível de maior de competitividade, equiparando-se às melhores ligas internacionais de voleibol em termos de análise de desempenho e geração de informações.

continua após a publicidade

Jogadoras e comissão técnica do Osasco celebram o título da Superliga ( Anderson Romao/AGIF)

Saiba quanto ganhou cada colocado da Superliga feminina

1º colocado – 230 mil

2º colocado – 180 mil

3º colocado – 160 mil

4º colocado – 150 mil

5º colocado – 130 mil

6º colocado – 110 mil

7º colocado – 100 mil

8º colocado – 90 mil

9º colocado – 80 mil

10º colocado – 74 mil

11º colocado – 64 mil

12º colocado – 64 mil

Como foi a final feminina entre Osasco e Sesi-Bauru

O primeiro set foi apertadom com o Osasco fechando o primeiro set pela parcial de 26 a 24. O segundo set começou equilibrado, no mesmo ritmo que terminou o primeiro, com as equipes disputando a dianteira do placar ponto a ponto. Após erros consecutivos da equipe de Osasco, o Bauru fechou em 25 a 19, empatando a partida.

continua após a publicidade

As equipes voltaram a trocar pontos na reta final do terceiro set que e com ponto de bloqueio formado por Natália e Callie, o Osasco fechou a parcial por 28 a 26.

No quarto set, a equipe bauruense buscou o empate e chegou a ficar à frente no placar, com 19 a 18. Empurrado por sua torcida, o Osasco recuperou a dianteira e confirmou a vitória por 25 a 20.