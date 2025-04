Como as autoridades identificam suspeitos de manipulação e fraude nas bets

O caso envolvendo o atacante Bruno Henrique, suspeito de manipulação de cartão amarelo, não é o primeiro divulgado pelas autoridades policiais no Brasil. Em 2023, com a Operação Penalidade Máxima, que identificou uma rede de atuação criminosa para manipular resultados e apostas em jogos de futebol no país, as autoridades brasileiras têm se dedicado com mais atenção ao tema. Não à toa, CPIs foram criadas no Senado para debater as situações. Mas você já se perguntou como descobrem os crimes e identificam suspeitos?

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Esse é um movimento complexo e que conta com agentes de diferentes áreas que envolvem o mercado das casas de aposta e da Justiça brasileira. O Lance! Biz conversou com especialistas para entender a mecânica e explica aqui de que forma as autoridades identificam movimentações suspeitas, investigam suspeitos e deflagram operações ou inquéritos contra os envolvidos.

No caso recente de Bruno Henrique, a Polícia Federal (PF) iniciou suas investigações ainda em 2024 e ouviu as próprias casas de aposta durante esse processo. Segundo informações do portal Metropoles, a Betano, Galera Bet e KTO foram ouvidas pelo órgão durante a formação inquérito. Há indicações das bets sobre o alto volume de apostas no cartão amarelo do atacante do Flamengo, o que serviu de embasamento para os primeiros alertas de uma possível fraude e ajudou a PF a evoluir com a operação.

continua após a publicidade

O Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) é um dos principais órgãos que atuam com as casas regulamentadas no país para combater fraudes nas apostas. Em documento produzido pela instituição, há um "mapa" que explica como as empresas são peças-chave para identificar os agentes suspeitos.

Indian men placing stakes on smartphones and speaking while sitting on sofa and watching soccer match together

Como as bets identificam fraudes nas apostas?

O presidente executivo do IBJR, Fernando Vieira, explica que as casas regulamentadas através da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda possuem sistemas de monitoramento baseados em inteligência artificial que analisam diariamente padrões de apostas.

continua após a publicidade

- Quando uma suspeita de fraude é identificada, as operadoras reportam essas informações diretamente a organismos internacionais como a IBIA, principal voz global sobre integridade para o setor de apostas on line. Se confirmadas as suspeitas, a IBIA encaminha as informações às autoridades brasileiras competentes para as devidas providências - explica Vieira, que entende que as regulamentações das bets facilitam esse processo.

Além disso, alguns outros aspectos são levados em consideração e que criam um "perfil do apostador", capaz de entender movimentações não-comuns relacionadas às contas logadas nas bets. Por exemplo, valores das apostas, formas de pagamento, localidade do usuário e o tipo de dispositivo.

Tudo isso é possível de analisar através do hábito do jogador, que possui seu histórico de apostas - ou nenhum histórico, o que pode levantar suspeitas também. Pelo fato dos apostadores possuírem cadastro nas plataformas, é possível identificar tanto o "alvo" das apostas quanto quem apostou naquele cenário.

➡️ Governo proíbe apostas de beneficiários do Bolsa Família; entenda medida

A partir daí, há um caminho a ser seguido. Os sistemas das bets fazem uma vasta análise de dados pra identificar pontas soltas e, caso existam, essas informações podem ser passadas para as chamadas "organizações de integridade" ligadas às casas de aposta, que também analisam o caso. Se for levantada alguma suspeita, autoridades do campo esportivo também entram no trajeto. Daí em diante, cabe as autoridades analisarem as situações, podendo chegar à Justiça e órgãos como a PF, que podem abrir investigações. No fim, pode haver um indiciamento ou arquivamento.

- Instituições dedicadas à supervisão em prol da integridade esportiva são fundamentais neste processo. Por isso, as associadas ao IBJR são membros da International Betting Integrity Association

(IBIA), principal entidade global que atua pela integridade das apostas e proteção da

integridade esportiva - completa Fernando Vieira.

Caminho percorrido para a identificam de possíveis fraudes no mercado de apostas. (Foto: Reprodução/IBJR)

Vale ressaltar que, tanto no caso de Bruno Henrique como em todos os outros - como Lucas Paquetá ou envolvidos na Operação Penalidade Máxima - os investigados têm o direito de ampla defesa e a presunção de inocência. Portanto, os casos são tratados como suspeita, sem qualquer implicação judicial até então. Isso serve para atletas ou qualquer outro investigado.

O presidente do IBJR ainda ressalta que é fundamental que a atuação das bets seja baseada no jogo responsável e com integridade. Para ele, as casas regulamentadas já atuam dessa forma e contribuem para combater fraudes nesse mercado.

- A integridade do jogo é fundamental e inegociável. As maiores bets do Brasil, em linha com o que já praticam em outros países, atuam de forma ativa na identificação de possíveis fraudes para coibir esse tipo de comportamento ilegal e imoral - completa.