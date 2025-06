Quanto o leilão de Neymar pode arrecadar? Veja valores dos últimos anos

A quinta edição do leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr. acontece nesta terça-feira (10), em São Paulo, e a expectativa é uma só: quebrar o recorde estabelecido no ano passado, quando o evento arrecadou impressionantes R$ 21 milhões.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O evento será realizado no Mercado Livre Hall, localizado na nova Arena Pacaembu, e contará com apresentação de celebridades como Ana Castela, Ratinho, Tom Cavalcante o próprio Neymar Jr., além de show exclusivo de Alexandre Pires. A renda será 100% revertida para o Instituto Neymar Jr., que completa 10 anos de atuação em Praia Grande (SP).

📈 Histórico de arrecadação

A evolução dos valores arrecadados mostra o crescimento do evento:

Ano Arrecadação 2017 R$ 2,5 milhões 2018 R$ 3,5 milhões 2023 R$ 9,3 milhões 2024 R$ 21 milhões

Com a edição deste ano repleta de atrações, há expectativa de que o evento ultrapasse a casa dos R$ 25 milhões, consolidando-se como um dos maiores leilões beneficentes do Brasil.

continua após a publicidade

🏆 Itens de luxo e experiências exclusivas

O leilão reúne uma lista de prêmios luxuosos e experiências raras com celebridades do esporte e do entretenimento. Entre os destaques deste ano estão:

Experiência com Vini Jr. no Santiago Bernabéu + camisa autografada 🏟️ Partida de tênis com Ronaldo Fenômeno 🎾 Disputa de videogame com Neymar Jr., com cadeira gamer personalizada 🎮 Camisa da Seleção autografada por Pelé e Neymar 👕 Chuteira usada por Neymar em sua volta ao Santos 👟 Estadia VIP na mansão de Neymar em Mangaratiba com traslado de helicóptero 🚁 Cruzeiro de luxo de 7 noites pelo Caribe com mordomo e restaurantes estrelados 🛳️

❤️ Impacto social

Fundado em 2014, o Instituto Projeto Neymar Jr. já impactou mais de 12 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social na região de Praia Grande (SP). Com cerca de 8.400 m², a estrutura atende crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos, oferecendo suporte educacional, esportivo e cultural.

continua após a publicidade

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.