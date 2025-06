Pai de Neymar torce por renovação com o Santos até a Copa do Mundo: ‘Quero que fique’

Durante o evento de inauguração do novo CT da base e do feminino do Santos, nesta segunda-feira (09), o pai de Neymar ressaltou o desejo do filho de permanecer por mais uma temporada no clube do coração.

continua após a publicidade

O empresário ressaltou que é uma decisão do jogador e que ele não está com pressa para resolver o assunto, já que o vínculo se encerra no dia 30 de junho.

-Quero que ele fique. O Santos nesse momento abriu porta para o Neymar se recuperar. Ele precisava jogar, sabíamos das pequenas lesões. Não é só ele, parou por mais de um ano e meio. O trabalho maior era na cabeça dele. Sabemos do sonho dele. E junto ao Marcelo, e não foi de agora, já estava atrás de mim para se recuperar. A gente foi pensando e acabou acontecendo. Hoje estamos bem felizes com ele. A última partida teve de tudo, mas vimos que ele voltou. Quando ele está em campo tem tudo, inclusive confusão. Ele é muito intenso, não dá para controlar. Disputou bola no alto o tempo todo. Está totalmente estabilizado agora. E estamos muito felizes. Para o segundo semestre temos um cara que ainda está preocupado em estar melhor. Tivemos propostas, o Neymar nunca ficou fora de janela nenhuma e não ficaria fora dessa. Não aceitamos pois ele quer se recuperar um pouco mais, para alcançar o nível ideal. O Neymar está morando aqui novamente, feliz, perto dos amigos e da família. O Santos é o ambiente correto e certo para ele continuar, mas temos que viabilizar muitas situações. Manter a vida social, trabalhista, mas manter a marca que ele construiu. Criar essa demanda para alcançar os objetivos - disse o pai do camisa 10.

continua após a publicidade

O elenco do Santos viaja na próxima quarta-feira (11) para encarar o Fortaleza, no Castelão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 está suspenso e será desfalque. Depois, o elenco ganha um período de duas semanas de descanso. Neymar deve viajar aos Estados Unidos com a família; ele renovou o visto recentemente.

Apesar de as conversas terem avançado, segundo apuração do Lance!, o pai do atleta disse que não tem pressa para renovar o contrato, já que resolveu o retorno ao Peixe em apenas dois dias. Ainda segundo o empresário, a última palavra é sempre do filho, que está ciente de toda e qualquer movimentação que envolva a família e o Santos.

continua após a publicidade

Pai de Neymar e Marcelo Teixeira durante inauguração do CT da base e do feminino do Santos. (Reinaldo Campos/ Santos FC)

Pai de Neymar ressalta novos projetos no clube:

Desde o anúncio do retorno do jogador à Baixada Santista, no dia 31 de janeiro, o pai do jogador ajudou o presidente Marcelo Teixeira na reformulação do clube, que acabou de voltar à elite do futebol brasileiro.

O empreendimento entregue nesta segunda-feira (09) teve um custo para os parceiros de R$ 10 milhões. O local ficou pronto em 56 dias, já que a estrutura foi trazida em contêineres, o que adiantou a obra em mais de um ano e meio.

➡️ Vila Belmiro deve ser mantida e novo estádio será na Baixada Santista

Neymar da Silva Santos anunciou, com a ajuda de parceiros, um novo CT para o time profissional, em Praia Grande, na Baixada Santista. A estrutura do CT Rei Pelé vai ficar, em um futuro próximo, apenas para a base e o time feminino. A ideia é finalizar as obras até a Copa do Mundo do ano que vem.

O pai de Neymar também deu detalhes de como planeja uma nova arena para o clubem em Praia Grande. A ideia é de que a Vila Belmiro seja mantida como uma alternativa para jogos do profissional, do feminino e também da base. Mas o estádio vai passar por obras de melhoria, como foi feito com o vestiário.

-O Santos é uma marca. O Neymar também. As pessoas pagam alto valor por isso. Estamos nos juntando com o Santos para trazer essas pessoas. A contrapartida é o Santos jogar nessa arena e aproveitar esses recursos. Não vai ficar devendo para ninguém. As pessoas acham que estamos tirando 75% do Santos. Nós estamos deixando 25%. Vocês confundem algo entre Neymar jogador e Neymar atleta. Entregamos 25% para viabilizar esses parceiros. Poderíamos ter pego 100%. Paga o salário e eu quero tudo de imagem. O Santos não estava bem até o momento para os patrocinadores investirem dinheiro. Não era o momento. O Santos precisa valorizar a sua marca. Sem necessidade de atleta nenhum. - completou

Neymar da Silva Jr. disse que a prioridade, em um primeiro momento, era cuidar da base e que agora pode avançar com as obras do CT profissional e do novo estádio. Alguns detalhes precisam ser ajustados com a WTorre, que, em conjunto com o Peixe, busca alternativas para arrecadar fundos. O clube vai iniciar a venda das cadeiras e dos camarotes como um primeiro passo para o investimento. O novo estádio terá capacidade para até 35 mil pessoas.

-Uma arena, por si só, não se sustenta dependendo apenas da arrecadação de bilheteria no futebol. Precisamos criar um ambiente comercial de entretenimento para que o Santos se beneficie dessa situação e faça futebol. Os clubes não têm fins lucrativos. Não se paga apenas com bilheteria. Precisamos de um conceito em que o Santos aproveite esse hub de negócios para entregar aquilo de que o clube precisa - completou Neymar.