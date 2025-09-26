Comentário de Virginia Fonseca em foto de Vini Jr agita internautas: ‘É real’
Brasileiros estão entre os principais assuntos nas redes sociais
Os rumores sobre o romance entre Vinícius Júnior e Virginia Fonseca tem movimentado as redes sociais. Nas últimas semanas, o casal já havia deixado escapar alguns detalhes de possíveis encontros entre os brasileiros na Europa. Nesta quinta-feira (25), a influenciadora não fez questão de esconder e comentou em uma foto do jogador do Real Madrid.
Nas imagens, Vini Jr exibe um novo modelo de roupa de grife. Em resposta, Virgínia comentou com a gíria "Nuuu", muito usada em Minas Gerais como um elogio a algo que chame a atenção. O jogador respondeu com um emoji de coração vermelho.
Nas últimas semanas, os internautas apontaram para diversas coincidências nas publicações de Vinícius Júnior e Virginia. Um dos seguidores destacou que o comentário da influenciadora está repercutindo mais que a foto publicada pelo jogador.
Confira a publicação de Vini Jr
Vini Júnior e Virginia estão juntos?
O possível affair entre a influenciadora e o jogador da Seleção Brasileira ganhou força nas redes sociais no início do mês. Virginia, que recentemente se separou do cantor Zé Felipe, desembarcou em Madrid e tem colecionado momentos ao lado do atacante nas últimas semanas.
Os brasileiros tem alimentado uma rotina juntos na Europa. Além de passar um dia em um hiate, o jogador levou a influenciadora para um jantar. O camisa 7 teria inclusive mandado flores para Virginia, fato que foi registrado por ela nas redes sociais, porém, nas postagens não foi revelado o autor do gesto.
