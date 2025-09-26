São Paulo por Todas: conheça o app SP Mulher Segura
Iniciativa do Governo de São Paulo fortalece a proteção e a autonomia das mulheres
As mulheres do Estado de São Paulo contam com um reforço de peso quando o assunto é defesa e segurança. Desenvolvido pelo Governo do Estado, o aplicativo SP Mulher Segura (disponível para IOS e Android) é uma ferramenta gratuita que permite registrar boletins de ocorrência online e conta com o botão do pânico, que aciona de forma imediata a Polícia Militar.
Em funcionamento desde março de 2024, o app faz parte do movimento São Paulo Por Todas, que reúne serviços para fortalecer a autonomia e a proteção das mulheres.
📱 Principais funcionalidades do app:
- Registro de boletins de ocorrência 24 horas por dia, diretamente para a Delegacia de Defesa da Mulher;
- Botão do pânico, disponível para mulheres com medida protetiva em vigor;
- Informações sobre a rede de proteção à mulher;
- Acesso direto a políticas públicas do Governo do Estado.
Usar o app é rápido e prático: basta baixar na loja de aplicativos do seu celular e fazer login com a conta GOV BR. Se a mulher já tiver uma medida protetiva, o sistema identifica automaticamente.
⚽ Segurança em campo e fora dele
Assim como em qualquer esquema tático, uma boa estratégia de defesa é essencial para a vitória. No São Paulo Por Todas, além do aplicativo, as mulheres também contam com outras ações em prol da sua segurança:
- Cabine Lilás: atendimento exclusivo da PM pelo telefone 190 para vítimas de violência física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial;
- Auxílio-Aluguel: auxílio para mulheres que possuam medida protetiva expedida pela Justiça, residam no Estado de São Paulo, estejam em situação de vulnerabilidade e cuja renda, até o momento da separação, não ultrapasse dois salários mínimos. A ajuda de custo é paga por seis meses.
- Protocolo “Não se Cale”: ação imediata contra assédio em bares, restaurantes, casas noturnas e eventos;
- Ônibus temático: leva informação e apoio às mulheres em diferentes regiões do estado.
Para saber mais sobre o movimento São Paulo Por Todas e baixar o aplicativo SP Mulher Segura, acesse: https://www.spportodas.sp.gov.br/sp-por-todas
Afinal, quando o time é a sociedade inteira, a vitória é de todas nós.
*Conteúdo Publieditorial
