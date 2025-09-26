Neymar abre processo contra jornalista brasileiro por ‘Fake News’
Neymar vai à Justiça contra acusações vício em álcool e jogos
Neymar Jr anunciou por meio de sua assessoria que tomará providências jurídicas contra as acusações caluniosas que recebeu do jornalista Rodolfo Gomes. Durante live nas redes sociais, o criador de conteúdo afirmou que o camisa 10 do Santos sustenta vícios em álcool, drogas e jogos. Neymar negou veementemente as alegações.
A NR Sports, empresa responsável pela gestão da carreira de Neymar, emitiu uma nota oficial classificando as afirmações como "levianas, difamatórias, caluniosas e mentirosas".
Nota da NR Sports na íntegra
"Considerando as afirmações levianas, difamatórias, caluniosas e mentirosas divulgadas pelo Sr. Rodolfo Gomes em redes sociais e em seu blog pessoal, a respeito do atleta Neymar Jr., informamos que todas as providências judiciais de ordem criminal e civil estão sendo adotadas para a devida responsabilização dos envolvidos. Esclarecemos, ainda, que não daremos palco ou visibilidade a pessoas que utilizam o argumento de “apuração” para disseminar informações falsas, caluniosas e sem qualquer fundamento. Destacamos que a propagação de fake news não apenas causa danos diretos à honra, imagem e reputação do atleta, mas também contribui para a desinformação da sociedade, fomentando a difusão de conteúdos inverídicos que afetam a credibilidade do jornalismo sério e responsável. Tais práticas, além de antiéticas, configuram condutas ilícitas que não serão toleradas."
Neymar processará jornalista por acusações em live
As acusações alegam que Neymar teria desenvolvido hábitos como jogar pôquer online e videogame até 4h ou 5h da madrugada, além de consumir narguilé e whisky misturado com energéticos. Segundo Gomes, as informações teriam sido obtidas através de pessoas próximas a familiares do jogador. Assista;
O atacante está atualmente afastado dos gramados devido a uma lesão na coxa, a terceira desde seu retorno ao Santos. O período de recuperação pode chegar a 12 semanas. Neymar mantém contrato com o clube paulista até o final de 2025.
