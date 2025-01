O Al-Hilal contratou Neymar junto ao PSG, em agosto de 2023, por R$ 599 milhões, e o brasileiro se tornou a maior contratação feita por um clube não europeu na história do futebol. No entanto, o atacante não rendeu o esperado pelo clube árabe e se despediu após 17 meses de sua chegada.

Devido às graves lesões, o brasileiro entrou em campo em apenas sete jogos e não conseguiu mais espaço na equipe do técnico Jorge Jesus. Ao todo, Neymar atuou em 531 minutos, tendo marcado um gol e dado duas assistências.

Nas ocasiões, o atacante só participou de todo os minutos das partidas em quatro oportunidades, além de entrar no segundo tempo nas outras três.

Isso significa que Neymar custou ao Al-Hilal 470,8 mil euros (R$ 2,9 milhões) por cada minuto jogado pela equipe árabe. Desde a contratação, Neymar custou cerca de 250 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão) para o Al-Hilal.

1º. jogo - 15/09/2023 - Al Hilal 6 x 1 Al-Riyadh - 63' até 100'

2º. jogo - 18/09/2023 - Al Hilal 1 x 1 Navbahor Namangan - 110'

3º. jogo - 21/09/2023 - Damac FC 1 x 1 Al Hilal - 102'

4º. jogo - 29/09/2023 - Al Hilal 2 x 0 Al-Shabab - 104'

5º. jogo - 03/10/2023 - Nassaji Mazandaran 0 x 3 Al Hilal - 112'

6º. jogo - 21/10/2024 - Al Ain 4 x 5 Al Hilal - 76' até 105'

7º. jogo - 04/11/2024 - Al Hilal 3 x 0 Esteghlal Tehrân - 57' até 94'

Quanto Neymar recebeu por sete jogos no Al-Hilal?

Neymar recebeu por cada minuto jogado 470,8 mil euros (R$ 2,9 milhões). Ao todo, o atacante brasileiro disputou sete jogos em 17 meses de vínculo com o Al-Hilal.

Lesão de Neymar

Neymar sofreu a lesão no dia 17 de outubro de 2023, quando defendia a Seleção Brasileira em duelo contra o Uruguai durante a Data Fifa. Na ocasião, foi constatado um rompimento do ligamento cruzado anterior e do menisco, necessitando de cirurgia.

Agora recuperado da lesão, Neymar participou do treinamento da equipe no final de semana com o restante do grupo, foi relacionado pelo técnico Jorge Jesus e está à disposição do time para o confronto com o Al Ain, dos Emirados Árabes, nesta segunda-feira (21), às 13h (de Brasília), pela Liga dos Campeões da Ásia.

Rescisão com o Al-Hilal e retorno ao Santos

O atacante acertou sua rescisão com o Al-Hilal na última segunda-feira, aumentando os rumores da possível volta ao Santos. Nesta terça-feira (28), o presidente do clube, Marcelo Teixeira, confirmou e anunciou o retorno de Neymar.

Saiba quanto Neymar recebeu por cada minuto jogado durante sua passagem ao Al-Hilal (Foto: Reprodução)

A atitude do mandatário foi bastante criticada pelos torcedores, que não concordaram com a postura de Teixeira em divulgar a confirmação da volta do ídolo antes mesmo do clube.