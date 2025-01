Neymar no Santos: veja quando deve ser a reestreia do craque

Neymar é o novo reforço do Santos. Nesta terça-feira (28), o presidente do clube, Marcelo Teixeira, usou as suas redes sociais para anunciar o retorno do craque à Vila Belmiro. O jogador de 32 anos viaja ao Brasil e deve ser anunciado pelo Peixe a qualquer momento.

A ideia da direção santista é promover duas apresentações oficiais do jogador na quinta-feira (30). Inicialmente, o jogador deve vestir a camisa do Peixe no Pacaembu, e em seguida, a festividade deve se estender para a Vila Belmiro.

O Santos pode inscrever Neymar no Paulistão até o dia 11 de fevereiro, para isso, o contrato do jogador com o Peixe precisa ser regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A última vez que o jogador entrou em campo foi no dia 4 de novembro do último ano, na vitória do Al-Hilal sobre o Esthegal FC por 3 a 0, pela AFC Champions.

Antes disso, o jogador passou 369 dias fora dos gramados por conta de uma lesão no ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. Recuperado, Neymar deve ser peça fundamental na luta do Santos para quebrar um jejum de nove anos sem título.

A tendência é que Neymar faça a sua reestreia no Santos no dia 5 de fevereiro, contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, às 19h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Atualmente, o Peixe ocupa a segunda colocação do Grupo B, com três pontos a menos que o Guarani.

Neymar é o novo reforço do Peizei(Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

O primeiro clássico de Neymar pelo Santos está marcado para o dia 12 de fevereiro, contra o Corinthians, às 21h35 (de Brasília). Será a primeira vez que o craque santista irá enfrentar o rival atuando em Itaquera.