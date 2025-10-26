Fokina opina sobre João Fonseca após final: `novo Djokovic´

João Fonseca derrotou Alejandro Fokina na final do ATP 500 Basileia, neste domingo (26), e levantou a taça do torneio. O brasileiro venceu a partida por 2 sets a 0, com as parciais de 6/3 e 6/4. Após o jogo, o espanhol revelou que o brasileiro tem um grande futuro pela frente e que ele será o `novo Djokovic´.

Em discurso após ficar com o segundo lugar do ATP na Suiça, Alejandro Fokina elogiou a perfomance de João Fonseca na final do torneio.

—Você jogou um tênis incrível hoje. Você é a pessoa pra este esporte. Você tem um futuro brilhante, com certeza. Você será o próximo Nole (Djokovic) a vencer Carlos (Alcaraz) e Jannik (Sinner), com certeza.— Disse Alejandro Fokina.

João Fonseca no ranking mundial de tênis

Com o título na Basileia, João, que estava em 46º, entra no top-30 do ranking móvel da ATP. O brasileiro aparece em 28º no momento. O ranking oficial atualizado sai na segunda-feira.



João Fonseca entra no top 5 dos melhores tenistas da história do Brasil

Como foi a final do ATP Basileia

João Fonseca entrou na quadra central do ATP da Basileia com expressão confiante. E isso se refletiu logo de cara no jogo. Sem sustos, o brasileiro confirmou seu serviço e foi logo quebrando o espanhol. Na sequência, fez 3 a 0. Fokina voltou pro jogo. Confirmou o serviço e devolveu a quebra (3 a 2).

Mas João não estava disposto a deixar o espanhol sonhar. Quebrou o serviço mais uma vez e confirmou o saque, encaminhando o set (5 a 2). Fokina ainda diminuiu, mas o brasileiro voltou a confirmar o serviço e fechou em 6 a 3.

O espanhol nem teve muito tempo para digerir a derrota na parcial e já teve o serviço quebrado logo no primeiro game do segundo set. Nos seguintes, ambos conseguiram fazer valer os saques e João se manteve à frente (3 a 1). No sexto game, o brasileiro quase conseguiu outra quebra, mas Fokina conseguiu fechar (3 a 2).

João voltou a confirmar seu serviço (4 a 2) e colocou o espanhol em situação tensa no jogo. No game seguinte, mais uma vez, o brasileiro esteve perto de conseguir a quebra, mas Fokina conseguiu reagir (4 a 3). Com facilidade, Fonseca confirmou o serviço e jogou toda a pressão pro adversário (5 a 3).

Fokina teve calma e conseguiu fazer valer a força do seu saque (5 a 4). Bastava a João confirmar o serviço para conquistar o maior título de sua carreira. E ele não deixou a chance escapar. Firme, confirmou o saque, o game, o jogo e a taça.