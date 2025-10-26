João Fonseca salta 18 posições e entra para o top-30 no ranking ATP

A vitória de João Fonseca sobre o espanhol Alejandro Davidovich Fokina na final do ATP 500 da Basileia, neste domingo (26), garantiu a presença do brasileiro entre os 30 melhores tenistas do mundo na atualidade. O carioca ocupava a 46ª posição no início do jogo, saltando 18 posições e ficando na 28ª colocação após o título, segundo o ranking ATP.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Com os 500 pontos do torneio, Fonseca soma agora 1.615 pontos. No início do ano, o tenista ocupava o 145º lugar da ATP e ainda era visto como promessa. Dez meses depois, ele subiu mais de 100 posições e completou seu principal objetivo da temporada, terminar entre os 30 melhores.

➡️Veja lance a lance da vitória de João Fonseca sobre Fokina pela final do ATP Basileia

João Fonseca enfrenta Shapavalov no ATP da Basiléia (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

João Fonseca entra no top 5 dos melhores tenistas da história do Brasil

João Fonseca ultrapassou nomes como Jaime Oncins e Luiz Mattar, ficando atrás apenas de Gustavo Kuerten, Thomaz Bellucci, Thomas Koch e Fernando Meligeni. Se conseguir entrar no top-20, ficará apenas atrás de Guga, que foi líder do ranking.

continua após a publicidade