João Fonseca salta 18 posições e entra para o top-30 no ranking ATP
O carioca se tornou o 5ª melhor da história do país no esporte
A vitória de João Fonseca sobre o espanhol Alejandro Davidovich Fokina na final do ATP 500 da Basileia, neste domingo (26), garantiu a presença do brasileiro entre os 30 melhores tenistas do mundo na atualidade. O carioca ocupava a 46ª posição no início do jogo, saltando 18 posições e ficando na 28ª colocação após o título, segundo o ranking ATP.
Com os 500 pontos do torneio, Fonseca soma agora 1.615 pontos. No início do ano, o tenista ocupava o 145º lugar da ATP e ainda era visto como promessa. Dez meses depois, ele subiu mais de 100 posições e completou seu principal objetivo da temporada, terminar entre os 30 melhores.
João Fonseca entra no top 5 dos melhores tenistas da história do Brasil
João Fonseca ultrapassou nomes como Jaime Oncins e Luiz Mattar, ficando atrás apenas de Gustavo Kuerten, Thomaz Bellucci, Thomas Koch e Fernando Meligeni. Se conseguir entrar no top-20, ficará apenas atrás de Guga, que foi líder do ranking.
- 1 - Gustavo Kuerten (1º)
- 2 - Thomaz Bellucci (21º)
- 3 - Thomaz Koch (24º)
- 4 - Fernando Meligeni (25º)
- 5- João Fonseca (28º)
- 6 - Luiz Mattar (29º)
- 7 - Marcos Hocevar (30º)
- 8 - Jaime Oncins (34º)
- 9 - Carlos Kirmayr (36º)
- 10 - Flávio Saretta (44º)
