Mais Esportes

João Fonseca salta 18 posições e entra para o top-30 no ranking ATP

O carioca se tornou o 5ª melhor da história do país no esporte

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 26/10/2025
15:23
Atualizado há 1 minutos
João Fonseca enfrenta Shapavalov no ATP da Basiléia (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)
João Fonseca enfrenta Shapavalov no ATP da Basiléia (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)
A vitória de João Fonseca sobre o espanhol Alejandro Davidovich Fokina na final do ATP 500 da Basileia, neste domingo (26), garantiu a presença do brasileiro entre os 30 melhores tenistas do mundo na atualidade. O carioca ocupava a 46ª posição no início do jogo, saltando 18 posições e ficando na 28ª colocação após o título, segundo o ranking ATP.

Com os 500 pontos do torneio, Fonseca soma agora 1.615 pontos. No início do ano, o tenista ocupava o 145º lugar da ATP e ainda era visto como promessa. Dez meses depois, ele subiu mais de 100 posições e completou seu principal objetivo da temporada, terminar entre os 30 melhores.

➡️Veja lance a lance da vitória de João Fonseca sobre Fokina pela final do ATP Basileia

João Fonseca enfrenta Shapavalov no ATP da Basiléia (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)
João Fonseca enfrenta Shapavalov no ATP da Basiléia (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

João Fonseca entra no top 5 dos melhores tenistas da história do Brasil

João Fonseca ultrapassou nomes como Jaime Oncins e Luiz Mattar, ficando atrás apenas de Gustavo Kuerten, Thomaz Bellucci, Thomas Koch e Fernando Meligeni. Se conseguir entrar no top-20, ficará apenas atrás de Guga, que foi líder do ranking.

  • 1 - Gustavo Kuerten (1º)
  • 2 - Thomaz Bellucci (21º)
  • 3 - Thomaz Koch (24º)
  • 4 - Fernando Meligeni (25º)
  • 5- João Fonseca (28º)
  • 6 - Luiz Mattar (29º)
  • 7 - Marcos Hocevar (30º)
  • 8 - Jaime Oncins (34º)
  • 9 - Carlos Kirmayr (36º)
  • 10 - Flávio Saretta (44º)

circulo com pontos dentroTudo sobre

