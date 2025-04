Quanto Hugo Calderano vai faturar se vencer a Copa do Mundo de Tênis de Mesa?

Hugo Calderano fez história ao chegar na final da Copa do Mundo de Tênis de Mesa. Neste sábado (19), o mesatenista venceu, por 4 a 3, o chinês Wang Chuqin, nº 2 do mundo, e conquistou a vaga na final do campeonato. O Lance! te mostra quanto o brasileiro vai faturar se vencer a competição.

continua após a publicidade

Hugo Calderano comemora vitória na semifinal da Copa do Mundo de Tênis de Mesa (Foto: Instragram/@ittfworld)

➡️Hugo Calderano faz história e vai à final da Copa do Mundo de Tênis de Mesa

O ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa, na sigla em inglês) distribui um total de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,8 milhões) em premiação somando os torneios masculinos e femininos. Pela participação, os 48 jogadores do campeonato ganham 5 mil dólares (aproximadamente R$ 29 mil).

Caso seja campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa, Hugo Calderano pode faturar 55 mil dólares (R$ 319 mil no câmbio atual) apenas com a premiação de vencedor. Contando todo campeonato, o mesatenista deve ganhar mais de 80 mil dólares em premiações.

continua após a publicidade

Trajetória de Hugo Calderano até a final

Na fase de grupos, o brasileiro o canadense Eugene Wang e o japonês Yukiya Uda, ambos por 3 sets a 1. Nas oitavas de final, derrubou Hiroto Shinozuka por 4 sets a 1. Nas quartas, foi a vez de Tomokazu Harimoto, terceiro colocado do ranking mundial, ser derrotado por Calderano.

Hugo Calderano comemora vitória na semifinal da Copa do Mundo de Tênis de Mesa (Foto: Instragram/@ittfworld)

Nas semifinais, Hugo derrotou o chinês Wang Chuqin, nº 2 do mundo. Com direito a dois match point salvados no jogo, o brasileiro venceu pelas parciais 14-12, 5-11, 6-11, 7-11, 11-7, 11-5 e 12-10. Com a vitória, Calderano se transformou no primeiro mesatenista não-asiático e não-europeu a disputar uma final de Copa do Mundo.

continua após a publicidade

Hugo Calderano irá enfrentar chinês na decisão

O adversário de Calderano na decisão, que acontece neste domingo de Páscoa (20), será outro chinês Lin Shidong, que lidera o ranking mundial. A grande decisão acontece neste domingo (20), às 9h15 (de Brasília), com transmissão da 'CazéTV.'

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp