Quanto ganha um jogador da Kings League Brasil? Veja valores

A Kings League Brasil, versão nacional da liga de fut7 criada por Gerard Piqué, começou no último fim de semana e já chama atenção do público. Com um modelo inovador e transmissão massiva na internet, a competição desperta curiosidade sobre diversos aspectos – incluindo os valores pagos aos jogadores.



📋 Como os jogadores são selecionados?

Cada equipe da Kings League Brasil conta com 13 jogadores, divididos em duas categorias:

🔹 Wildcards – 3 jogadores especiais, que podem ser atletas do fut7, ex-jogadores profissionais ou influenciadores. Eles negociam contratos individuais com os clubes.

🔹 Draftados – 10 jogadores que passaram por um processo seletivo aberto ao público, com testes presenciais antes da escolha final. O pagamento desses atletas é feito diretamente pela Kings League, e não pelos times.

💵 Quanto ganham os jogadores da Kings League Brasil?

Os valores oficiais não foram divulgados, mas há estimativas baseadas em relatos de pessoas envolvidas no torneio. Segundo informações de bastidores:

Os atletas draftados recebem entre R$ 300 e R$ 500 por jogo. Em entrevista ao canal Cartolouco, um jogador revelou que recebe R$ 1.645 por mês. Os wildcards ganham mais, mas os valores variam conforme a negociação com os clubes.

Além da remuneração, os atletas também se beneficiam da exposição e visibilidade geradas pelo torneio, o que pode abrir portas para outras oportunidades.

⚽ Compromissos e rotina dos jogadores

Os jogadores da Kings League Brasil possuem algumas obrigações contratuais, como:

✅ Participar de treinos semanais com suas equipes

✅ Estar disponível para os jogos da competição

Como os valores pagos não são tão altos, a maioria dos atletas mantém outra ocupação paralela à liga.

