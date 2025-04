Quanto ganha um árbitro na Série A? Veja valores atualizados

Com o início do Brasileirão 2025, uma pergunta frequente entre os torcedores volta à tona: quanto ganha um árbitro de futebol na elite do futebol brasileiro? A resposta foi revelada recentemente em matéria publicada pelo ge, que detalhou os valores pagos pela CBF aos profissionais responsáveis pelo apito.



💰 Valores por categoria

A remuneração dos árbitros é feita por jogo. Eles não recebem um valor fixo por mês. As cifras variam de acordo com a categoria — Fifa/Master ou CBF — e a função desempenhada na partida. Confira os valores atualizados para 2025:

📌 Série A – Árbitros e assistentes

Árbitro (Fifa): R$ 7.280,00

R$ 7.280,00 Árbitro (CBF): R$ 5.250,00

R$ 5.250,00 Assistente (Fifa): R$ 4.370,00

R$ 4.370,00 Assistente (CBF): R$ 3.150,00

📌 VAR e demais funções

VAR (Fifa): R$ 4.370,00

R$ 4.370,00 VAR (CBF): R$ 3.150,00

R$ 3.150,00 AVAR: R$ 2.620,00 (Fifa) / R$ 1.890,00 (CBF)

R$ 2.620,00 (Fifa) / R$ 1.890,00 (CBF) Observador VAR: R$ 1.970,00 (Fifa) / R$ 1.320,00 (CBF)

R$ 1.970,00 (Fifa) / R$ 1.320,00 (CBF) Quarto/Quinto Árbitro: R$ 1.830,00 (Fifa) / R$ 1.320,00 (CBF)

R$ 1.830,00 (Fifa) / R$ 1.320,00 (CBF) Gerente de Qualidade: R$ 870,00

💡 Além desses valores por jogo, os árbitros também recebem diárias e taxas de deslocamento, o que eleva ainda mais a remuneração total por partida.

📈 Reajuste em relação a 2024

Neste ano, os profissionais do quadro Fifa tiveram um aumento de 5,05%, enquanto os árbitros vinculados à CBF receberam um reajuste de 5% em relação aos valores pagos em 2024.

⚽ Quanto um árbitro pode ganhar?

Considerando que um árbitro Fifa atue em 4 partidas por mês, ele pode embolsar cerca de R$ 29 mil mensais, sem contar as diárias. Por outro lado, se ele não apitar nenhum jogo, fica sem nenhum pagamento.

