Gigante europeu fecha patrocínio com empresa de apostas do Brasil

Nesta sexta-feira (4), o Milan anunciou o novo acordo com a Reals, empresa brasileira de apostas esportivas e jogos online. A corporação se torna a parceira regional oficial de apostas do time italiano na América do Sul e promete fortalecer a imagem da marca ao redor do mundo.

- Esse acordo marca um passo fundamental em nossos esforços contínuos para expandir a presença global do Milan. Trabalhar com a Reals nos permitirá estreitar laços com um segmento essencial da nossa torcida na América Latina, criando novas formas de interação e engajamento - contou Maikel Oettle, diretor comercial do AC Milan.

Conforme a legislação federal de 2025, a Reals opera dentro das novas regras do setor. No Brasil, a corporação é patrocinadora máster do Coritiba e tem o Rodrigo Faro como embaixador.

- Esse é um acordo internacional inédito entre uma empresa brasileira de apostas e um gigante do futebol mundial. Com isso, a Reals avança na consolidação de sua marca e reforça sua posição como uma empresa séria e segura para apostadores - disse Rafael Borges, CEO da Reals.

Aumento de empresas de apostas como patrocinadores de times

O Milan se juntou aos times que possuem patrocínio com alguma empresa de apostas ou jogos on-line. Na Premier League, por exemplo, todos os times têm alguma parceria com casa de apostas. Dos 20 clubes do campeonato, 11 têm como patrocinador máster uma bet.

Por outro lado, no campeonato espanhol, a federação decidiu restringir a aparição das casas de apostas nos uniformes dos clubes, seja nas mangas, peito ou costas.

