Qual o tamanho do abismo financeiro entre PSG e Botafogo?

O duelo entre Botafogo e PSG, nesta quinta-feira (19), às 22h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo B do Mundial de Clubes da Fifa, coloca frente a frente dois clubes de universos financeiros completamente distintos. De um lado, um gigante europeu financiado por um fundo estatal. Do outro, um clube brasileiro que trilha seu caminho de reestruturação como SAF.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

💰 Valor de mercado

Quando o assunto é valor de mercado dos elencos, a diferença é gigantesca. Segundo o site Transfermarkt, o PSG tem um elenco avaliado em € 1,06 bilhão, o que equivale a cerca de R$ 6,67 bilhões. Já o Botafogo tem seu elenco avaliado em € 163,2 milhões, cerca de R$ 1,03 bilhão. Ou seja, o clube francês possui um plantel mais de seis vezes mais valioso que o do time brasileiro.

💸 Receitas anuais

A disparidade se repete nas receitas anuais. O PSG fechou a última temporada com uma arrecadação de € 805,9 milhões (R$ 5,08 bilhões), sendo o 3º maior faturamento do futebol mundial, segundo a Deloitte. Já o Botafogo, embora ainda não tenha divulgado seu balanço oficial de 2024, projeta uma receita na casa dos R$ 719 milhões, impulsionada por premiações e vendas de atletas. Mesmo com crescimento, o clube carioca ainda fatura sete vezes menos que o adversário desta quinta-feira.

continua após a publicidade

🔍 Modelos de gestão

O PSG pertence ao fundo Qatar Sports Investments (QSI), braço de investimentos do governo do Catar, e transformou-se em símbolo do poder financeiro do país no futebol internacional. O Botafogo, por sua vez, é uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) controlada pelo norte-americano John Textor, dono do grupo Eagle Football, e representa uma nova tentativa de estabilidade financeira e esportiva.

A distância econômica entre os dois é brutal, mas o Mundial de Clubes é também o palco de surpresas. E o Botafogo aposta no imprevisível para desafiar um dos maiores orçamentos do futebol mundial.

continua após a publicidade

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.