Qual o tamanho da fortuna de Galvão Bueno? Veja negócios do narrador

O narrador Galvão Bueno acaba de dar mais um passo na sua carreira de empreendedor: ele foi anunciado como novo sócio do canal N Sports, que transmite campeonatos como a Copa Itália e o Campeonato Paranaense.

O novo investimento reforça a presença de Galvão no cenário esportivo multiplataforma. Ele se junta ao grupo europeu Tellescom e à holding Ola Sports e vai atuar não apenas como rosto da emissora, mas também nas decisões estratégicas e comerciais do projeto.

Atualmente, o ex-Globo também comanda o programa "Galvão e Amigos" na Band e é narrador dos jogos transmitidos pelo Amazon Prime Video.

🍇 A paixão pelo agro: vinhos, gado e azeites

Além da mídia, Galvão construiu um império no agronegócio. Ele é dono da vinícola Bueno Wines, que produz vinhos tintos, brancos e espumantes na região da Campanha Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Um dos rótulos mais conhecidos é o Paralelo 31, feito com uvas cultivadas na Fazenda Bellavista Estate, em Candiota, onde ele cultiva variedades como merlot, cabernet sauvignon e sauvignon blanc.

O narrador também investe em azeite extravirgem, com a marca Bueno Az 0.2, produzido com azeitonas de qualidade premium. As oliveiras foram plantadas em 2016 e seguem tendência de valorização do setor no sul do país.

🐮 Cavalos de raça e leilões milionários

Na área da pecuária, Galvão mantém fazendas no Paraná e no Rio Grande do Sul com criação de gado Angus e Hereford. Ele é reconhecido por atuar com melhoramento genético e já promoveu leilões de gado de elite com arrecadações milionárias — incluindo um em apoio às vítimas das enchentes no RS.

Galvão também é criador de cavalos da raça Crioula, muito valorizados no agronegócio. Desde 2012, participa de eventos e remates com animais de sua criação.

💰 E a fortuna de Galvão Bueno?

Embora sua fortuna não seja oficialmente revelada, estima-se que Galvão Bueno tenha acumulado centenas de milhões de reais ao longo de sua carreira como narrador, apresentador e empresário. Seus negócios no agro e no setor de vinhos e mídia, somados aos imóveis e fazendas, tornam o ex-locutor um dos nomes mais bem-sucedidos fora das quatro linhas do jornalismo esportivo.

