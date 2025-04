Qual o salário de Thiago Almada, ex-Botafogo, no Lyon?

A quinta-feira (10) foi movimentada na Liga Europa. Em um duelo emocionante na França, Lyon e Manchester United empataram por 2 a 2 no jogo de ida das quartas de final. Um dos destaques da partida foi o argentino Thiago Almada, que marcou um dos gols do time francês e voltou a chamar a atenção do torcedor brasileiro — especialmente do Botafogo.



Almada brilhou com a camisa alvinegra em 2024 e, apesar da curta passagem, fez história ao se tornar a contratação mais cara do futebol brasileiro. Agora, no Lyon, o jogador vive nova fase — mas ainda sob os olhos do empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo e também do clube francês.

💸 Quanto ganha Thiago Almada no Lyon?

De acordo com o site Capology, especializado em salários de atletas, Thiago Almada recebe atualmente € 3,45 milhões brutos por ano no Lyon. Com a cotação do euro a R$ 6,60, isso equivale a aproximadamente:

R$ 22,77 milhões por ano

R$ 1,89 milhão por mês

R$ 62,6 mil por dia

Vale lembrar que o meia chegou ao Lyon em janeiro de 2025 por empréstimo gratuito do Botafogo, em uma estratégia que envolveu a rede global de clubes da Eagle Football, liderada por Textor. O Lyon está impedido de fazer contratações definitivas neste momento, o que explica o modelo da transferência.

🔁 Do Fogão à Europa

Contratado pelo Botafogo junto ao Atlanta United por US$ 25 milhões (cerca de R$ 137,4 milhões na época), Almada foi o grande investimento da gestão de John Textor no futebol brasileiro. O plano sempre foi uma transição gradual para o Lyon, onde o jogador poderia se adaptar ao futebol europeu dentro da mesma estrutura empresarial.

Agora no Velho Continente, Almada já começa a mostrar por que foi tratado como joia por Textor — e o salário no Lyon mostra que o clube aposta alto em seu talento.

A expectativa é que Almada siga no Lyon após o fim do empréstimo, assim que o clube estiver liberado para realizar contratações definitivas. Até lá, o meia segue empilhando boas atuações... e cifras impressionantes.

