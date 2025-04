Quem ganha mais? Veja salários de árbitros no Brasil e no mundo

Enquanto o Brasileirão 2025 já começou com lances polêmicos e revisões no VAR, uma dúvida comum entre torcedores é: quanto ganha um árbitro por apitar uma partida? A resposta depende bastante do país e da liga. No Brasil, os árbitros recebem por jogo. Já na Europa, a maioria atua em regime profissionalizado, com salário fixo mensal e bônus por desempenho.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

💼 Quanto ganha um árbitro no Brasil?

A CBF atualizou os valores para a Série A nesta temporada. Confira:

🧑‍⚖️ Árbitro (Fifa) : R$ 7.280 por jogo

: R$ 7.280 por jogo 🧑‍⚖️ Árbitro (CBF) : R$ 5.250 por jogo

: R$ 5.250 por jogo 🎯 Assistente (Fifa) : R$ 4.370 por jogo

: R$ 4.370 por jogo 🎯 Assistente (CBF): R$ 3.150 por jogo

Além disso, os árbitros recebem diárias, transporte e alimentação pagos, o que pode elevar o valor final por rodada. Porém, não há salário fixo mensal nem plano de carreira, como ocorre nas grandes ligas europeias.

🌍 E na Europa? Veja os números impressionantes

A seguir, uma comparação com os valores pagos nas principais ligas do mundo, segundo fontes como The Athletic e Goal:

Espanha (La Liga)

Salário anual: US$ 157,1 mil (R$ 927 mil)

Por jogo: US$ 5.310 (R$ 31.329)

VAR: US$ 2.650 (R$ 15.635)

Direito de imagem: US$ 27,68 mil (R$ 163,312)

Inglaterra (Premier League)

Salário anual: de US$ 92,4 mil a US$ 185,8 mil (de R$ 545 mil a R$ 1,096 milhão )

(de ) Por jogo: US$ 1.400 (R$ 8.260)

VAR: US$ 1.050 (R$ 6.195)

Bônus por desempenho sob avaliação da PGMOL

Itália (Serie A)

Salário: US$ 97,1 mil a US$ 97,6 mil (R$ 572 mil a R$ 576 mil)

Por jogo: US$ 4.320 a US$ 4.340 (R$ 25.488 a R$ 25.606)

VAR: US$ 1.830 a US$ 1.840 (R$ 10.797 a R$ 10.856)

Alemanha (Bundesliga)

Salário: de US$ 66,8 mil a US$ 88,4 mil (R$ 394 mil a R$ 521 mil)

Por jogo: US$ 6.040 (R$ 35.636)

VAR: US$ 2.200 (R$ 12.980)

França (Ligue 1)

Salário: £ 66.716 a £ 67.058 (R$ 510 mil a R$ 513 mil)

Por jogo: £ 2.865 a £ 2.880 (R$ 21.912 a R$ 22.032)

VAR: £ 855 a £ 859 (R$ 6.546 a R$ 6.574)

Aposentadoria: de £ 8.500 a £ 51.000 (R$ 65 mil a R$ 390 mil)

⚖️ Abismo estrutural

A comparação evidencia um abismo entre a realidade da arbitragem brasileira e a das principais ligas europeias. Enquanto lá os árbitros vivem da profissão com estabilidade, aqui no Brasil a remuneração ainda é tratada como um pagamento avulso — o que reacende o debate sobre a profissionalização da categoria e possíveis impactos na qualidade da arbitragem.

continua após a publicidade

Com um calendário extenso e cada vez mais exigente, a discussão sobre profissionalizar a arbitragem no Brasil segue em pauta. Afinal, em tempos de VAR e tecnologia, a estrutura também precisa acompanhar o nível do jogo.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.