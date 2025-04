Qual o tamanho da disparidade financeira entre Flamengo e Juventude?

Flamengo e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h30, no Maracanã, em duelo válido pela quarta rodada do Brasileirão 2025. Mas, além das diferenças técnicas e de elenco, a partida também simboliza o choque entre dois mundos completamente distintos no cenário financeiro do futebol brasileiro.



continua após a publicidade

Enquanto o Flamengo ostenta a condição de clube mais rico do país, com arrecadação bilionária e elenco estrelado, o Juventude adota um modelo mais modesto, focado em equilíbrio orçamentário e revelações pontuais.

💰 O abismo financeiro

O Flamengo alcançou em 2024 uma receita bruta de R$ 1,3 bilhão, e para 2025 a projeção é ainda maior: R$ 1,5 bilhão. O clube carioca ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão em faturamento desde 2021, impulsionado por direitos de transmissão, patrocínios, bilheteria e prêmios esportivos.

continua após a publicidade

Em campo, essa força financeira se reflete diretamente no valor do elenco: segundo o site Transfermarkt, o plantel rubro-negro está avaliado em € 219 milhões (R$ 1,45 bilhão) — o segundo mais caro do Brasil, apenas atrás do Palmeiras.

➡️ Flamengo x Juventude: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Já o Juventude trabalha com realidade muito mais modesta. O orçamento do clube gaúcho para 2025 gira em torno de R$ 100 milhões, semelhante ao do ano anterior. Com esse valor, o Ju mantém seu projeto de permanência na elite com base em contratações pontuais e um trabalho eficiente de análise de mercado.

continua após a publicidade

O valor do elenco, segundo o Transfermarkt, é de € 17,4 milhões (R$ 115 milhões) — quase 13 vezes inferior ao do Flamengo.

⚽ Disparidade também dentro de campo

A diferença de investimento impacta diretamente nas condições de trabalho, estrutura, folha salarial e capacidade de contratação. Enquanto o Flamengo briga por títulos continentais e tem atletas com passagens por grandes clubes europeus, o Juventude aposta na organização e no trabalho coletivo para sobreviver na Série A. Atualmente, o clube ocupa a terceira posição na tabela.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.