Torcedores do Botafogo detonam titular contra o Carabobo: ‘Viúvo do Almada’

O empate em 0 a 0 no primeiro tempo diante do Carabobo nesta terça-feira (8) gerou críticas de torcedores do Botafogo na web. O duelo no Nilton Santos é válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

O principal alvo de reclamações foi o meia Santi Rodríguez, cujo nome esteve entre os assuntos mais comentados da rede social "X" (antigo Twitter) durante a partida. As críticas, em boa parte, foram motivadas por lance logo no início do jogo, quando o uruguaio desperdiçou oportunidade de abrir o placar.

A jogada e a atuação de Santi no primeiro tempo diante do Carabobo renderam comparações com Thiago Almada, ex-jogador do Botafogo, hoje no Lyon. Torcedores do Glorioso expressaram saudade do argentino.

Tudo sobre o jogo entre Botafogo e Carabobo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo x Carabobo

2ª rodada — Fase de Grupos — Libertadores

📆 Data e horário: terça-feira, 8 de abril, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);

👁️ Onde assistir: Paramount+ (streaming);

🟨 Arbitragem: Guillermo Guerrero (árbitro), Cristian Lescano, Dennys Guerrero (assistentes) e Juan Andrade (quarto árbitro)

📺 VAR: Franklin Congo

⚽ ESCALAÇÕES

⚫⚪ Botafogo (Técnico: Renato Paiva)

John; Mateo Ponte, Jair Cunha, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Santí Rodríguez; Artur, Savarino e Mastriani.

🔵🔴 Carabobo (Técnico: Diego Merino)

Bruera; Bonilla, Neira, Norman Rodríguez e Pernía; Gustavo González, Congo, Cañozales e Juan Pérez; Berríos e Londoño.