Atlético-MG x Botafogo: qual SAF tem o dono mais rico?

Atlético-MG e Botafogo se reencontram neste domingo (20), às 16h, no Mineirão, em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será a primeira vez que os clubes medem forças após a final da Libertadores 2024, vencida pelo Glorioso por 3 a 1.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O confronto deste fim de semana, porém, também chama atenção por um duelo que vai além das quatro linhas: a disputa entre os bilionários que comandam as SAFs de Galo e Botafogo. Afinal, qual dos dois tem mais dinheiro no bolso? 💰

🏦 Rubens Menin: o bilionário da construção e da TV

Dono da SAF do Atlético-MG, Rubens Menin é um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil. Segundo a revista Forbes, sua fortuna é estimada em US$ 1,6 bilhão, o que equivale a cerca de R$ 9,3 bilhões na cotação atual do dólar (R$ 5,81).

continua após a publicidade

Menin fundou a MRV Engenharia em 1979, transformando-a na principal construtora de habitação popular do país. Além disso, criou o Banco Inter, que abriu capital em 2018, e lançou a CNN Brasil, canal que começou a operar em 2020.

Em 2021, ele liderou o grupo de empresários que comprou a SAF do Atlético-MG e, desde então, tem sido figura central no projeto esportivo do clube.

continua após a publicidade

🧠 John Textor: o investidor global do futebol

Do outro lado está o norte-americano John Textor, dono da SAF do Botafogo. Ele comanda o conglomerado Eagle Football Holding, que detém, além do Botafogo, o controle do Lyon (França), do RWD Molenbeek (Bélgica) e tem participação no Crystal Palace (Inglaterra).

Textor fez fortuna no ramo da tecnologia e cinema, especialmente com empresas ligadas a efeitos visuais em Hollywood. Há estimativas que colocam sua fortuna entre US$ 1 bilhão e US$ 1,5 bilhão (de R$ 5,8 a R$ 8,7 bilhões), mas ele nunca apareceu na lista de bilionários da Forbes, o que gera dúvidas sobre o real valor de seu patrimônio.

⚖️ Quem é mais rico?

Rubens Menin (Atlético-MG) : US$ 1,6 bilhão (R$ 9,3 bilhões)

: US$ 1,6 bilhão (R$ 9,3 bilhões) John Textor (Botafogo): estimado entre US$ 1 bilhão e US$ 1,5 bilhão (R$ 5,8 a R$ 8,7 bilhões)

Ou seja, pelo menos no papel, Menin aparece à frente no ranking dos donos mais ricos da Série A. Mas dentro de campo, a disputa segue em aberto — e será decidida neste domingo.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.