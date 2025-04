Clubes terão apenas patrocinador máster no uniforme no Super Mundial de Clubes

Assim como outras competições organizadas pela Fifa, os clubes só poderão estampar o patrocinador máster nas camisas durante os jogos do Super Mundial de Clubes. Isso ocorre pois a maior entidade do futebol não quer gerar conflitos com os patrocinadores oficiais do campeonato.

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras representarão o Brasil no Super Mundial de Clubes. Cada um deles tem como patrocinador principal, respectivamente, VBet, Flabet, Superbet e Sportingbet.

Além da presença do patrocinador máster, os uniformes poderão contar também com o logo do fornecedor de material esportivo.

Quem são os patrocinadores do torneio até agora?

Até agora, quatro marcas já foram confirmadas como patrocinadoras oficiais do Mundial de Clubes: Bank of America, Hisense, AB InBev e Coca-Cola. Além disso, a Tiffany & Co foi anunciada como a parceira responsável pela criação do novo troféu de campeão.

De acordo com o portal "The Athletic", a FIFA planeja firmar até 10 contratos de patrocínio para o torneio, com valores iniciais de US$ 100 milhões por marca (aproximadamente R$ 587 milhões).

Com a aproximação do início do torneio, a FIFA ainda está em busca de novos patrocinadores de destaque. A entidade aposta na ampla visibilidade do evento, que será realizado nos Estados Unidos, para atrair grandes empresas e garantir o sucesso do Mundial dentro e fora de campo.

