Atlético-MG x Botafogo reeditam final da Libertadores: qual time vale mais?

Atlético Mineiro e Botafogo se enfrentam na tarde deste domingo (20) pela 5ª rodada do Brasileirão. No Mineirão, as equipes reeditam a final da última Libertadores, vencida pelo alvinegro carioca no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. Desde então, muita coisa mudou nos elencos dos dois clubes. A janela de transferência mexeu em pontos estruturais relevantes dos dois times e ambos chegam em 2025 "de cara nova" para o primeiro jogo entre eles após a decisão continental.

A começar pelas trocas de treinadores. Enquanto Gabriel Milito não resistiu à derrota na final e foi demitido do Galo, Artur Jorge viveu uma novela no Botafogo até aceitar uma proposta do futebol árabe e deixar o comando do time carioca. Para os seus lugares, chegaram Cuca, em mais uma passagem pela equipe mineira, e Renato Paiva, outro português a assumir o Fogão.

Nos elencos, ambos os times também sofreram baixas importantes. O Botafogo seus dois melhores números saírem para equipes estrangeiras, Thiago Almada para o Lyon e Luiz Henrique para o Zenit. O Atlético se despediu de Paulinho, negociado com o Palmeiras.

Esse cenário de alterações fez com que os dois times sofressem grandes variações em seus elencos e em suas estruturas no futebol brasileiro e sul-americano. O impacto afetou, inclusive, a avaliação de mercado dos rivais, mas que caminharam para lados opostos. Enquanto o Atlético deste ano tem um valor consideravelmente menor que o de 2024, o Botafogo conseguiu crescer seus números e hoje vale um pouco mais que o ano anterior.

Quem vale mais entre Atlético-MG e Botafogo?

No ano passado, para a decisão da Libertadores, os times chegaram com elencos extremamente equilibrados quando se tratava do valor de mercado. Nesse recorte, o alvinegro carioca levava uma breve vantagem ao somar suas cifras.

O Fogão tinha era avaliado em 131,43 mi de euros (R$ 869,66 mi), enquanto o Atlético somava 131,35 mi de euros (R$ 869,13 mi). Um diferença de apens R$ 530 mil entre as duas equipes. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

Desta vez, a disparidade financeira entre Botafogo e Atlético é bem mais representativa. Isso porque o Galo reduziu o seu valor de mercado, chegando a 93,7 mi de euros, ou R$ 620 mi. Por outro lado, o alvinegro carioca subiu ainda mais as cifras e hoje é avaliado em 135,95 mi de euros, o que corresponde a R$ 896 mi. A diferença passou para algo em torno de R$ 276 milhões.

Entre os atletas mais valiosos dos dois clubes, o Atlético tinha no ano passado Arana, Scarpa e Pedrinho como o trio dos mais caros de seu elenco. Hoje, Arana e Scarpa se mantém à frente, mas Rony e Gabriel Menino, empatados, fecham o pódio. No Botafogo, Almada e Luiz Henrique abriam a lista dos mais valiosos, seguidos de Alex Telles e Allan No trio 2025, Igor Jesus assume a ponta e é seguido de Jair Cunha e Savarino.