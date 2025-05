Qual o salário de Richarlison, ex-Fluminense, no Tottenham?

Richarlison pode até não ser titular absoluto no Tottenham nesta temporada, mas quando o assunto é salário, o atacante brasileiro segue entre os principais nomes da equipe. Ex-Fluminense e com passagem destacada pelo Everton, o camisa 9 dos Spurs tem contrato com o clube até junho de 2027 — e um vencimento de dar inveja.

Segundo dados do site especializado Capology, Richarlison recebe um salário bruto anual de 4,68 milhões de libras no Tottenham. Com a cotação atual, isso equivale a aproximadamente R$ 35,38 milhões por ano.

📊 Salário de Richarlison no Tottenham

💵 Por ano : £4.680.000 → R$ 35,38 milhões

: £4.680.000 → 💰 Por mês : £390.000 → R$ 2,95 milhões

: £390.000 → 🗓️ Por semana: £90.000 → R$ 680 mil

⚽ Baixo rendimento, alto investimento

Apesar dos altos vencimentos, a temporada 2024/25 tem sido de poucas alegrias para Richarlison. São 18 partidas disputadas, com apenas 5 gols e 1 assistência. Nesta quinta-feira (1º), o atacante deve começar no banco de reservas no confronto contra o Bodo/Glimt, válido pela ida das semifinais da Liga Europa.

A expectativa sobre o camisa 9 era alta quando o Tottenham desembolsou cerca de £60 milhões para contratá-lo junto ao Everton em 2022 — valor que o coloca entre as contratações mais caras da história do clube londrino.

Mesmo sem viver grande fase dentro de campo, Richarlison segue sendo uma das apostas ofensivas da equipe inglesa. E, com contrato vigente até meados de 2027, ainda tem tempo para reencontrar o bom futebol e justificar o investimento pesado feito pelos Spurs.

