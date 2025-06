Portugal de Cristiano Ronaldo fatura bolada com título da Nations League

No clássico ibérico que decidia o campeão da Nations League, Portugal levou a melhor sobre Espanha nos pênaltis e conquistou sua segunda taça de Nations League. Além de vencer o bicampeonato, a seleção portuguesa faturou uma bolada em premiações. O Lance! Biz mostra os valores.

Cristiano Ronaldo levanta a taça após vitória de Portugal contra a Espanha (Foto: Alexandra BEIER / AFP)

Ao chegarem na final do campeonato, Portugal e Espanha faturaram 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,5 milhões). De acordo com premiações de edições passadas, a seleção de Cristiano Ronaldo deve arrecadar aproximadamente 10,5 milhões de euros (R$ 66,5 milhões) com o título. A equipe comandanda por Luis de La Fuente, por outro lado, deve receber um valor parecido: 9 milhões de euros, ou seja, R$ 57 milhões na cotação atual.

Como foi o jogo entre Portugal e Espanha?

Primeiro tempo

A primeira etapa começou animada. Logo aos 4', uma jogada ensaiada de escanteio fez Portugal quase abrir o placar - João Neves recebeu na entrada da área e chutou com perigo. Aos 15', Nico Williams arrancou pela ponta esquerda e serviu Pedri na entrada da área, que finalizou com perigo ao lado do gol de Diogo Costa. No lance seguinte, Williams quase anotou um golaço. O ponta recebeu uma virada de jogo, cortou para dentro e chutou. A bola passou raspando na junção das traves e assustou o time de Portugal.

continua após a publicidade

Aos 21', a Espanha abriu o placar. Após bela jogada desenhada desde o campo de defesa, Yamal recebeu pelo lado direito e cruzou para a área. A bola sobrou para Zubimendi, que não desperdiçou e marcou o primeiro da final da Nations League.

Portugal não se rendeu. Aos 25', Nuno Mendes recebeu, invadiu a grande área a fuzilou Unai Simon para balançar as redes e empatar o jogo para Portugal. No fim do primeiro tempo, Oyarzabal desempatou para a Espanha. O atacante recebeu belo passe dentro da área de Pedri e tocou na saída do goleiro para colocar os espanhóis em vantagem aos 44'.

continua após a publicidade

Espanha x Portugal na decisão da Nations League (Foto: Tobias SCHWARZ / AFP)

Segundo tempo

Na volta do intervalo, Portugal voltou querendo empatar. Bruno Fernandes chegou a balançar as redes, mas houve um impedimento no início da jogada e o gol foi anulado. Aos 15' da segunda etapa, veio o gol de Cristiano Ronaldo. Nuno Mendes fez jogadaça pelo lado esquerdo e cruzou. A bola contou com desvio e chegou em Cristiano, que não desperdiçou e empatou para Portugal.

Após o gol, a Espanha reagiu. Nico Williams tentava pelo lado esquerdo, e Yamal não achava espaços. Aos 37', Isco, que havia acabado de entrar, achou espaço na entrada da área e finalizou, exigindo boa defesa de Diogo Costa.

Prorrogação

Logo no início da prorrogação, Semedo teve grande chance de desempatar para Portugal, mas chutou mal após cruzamento de Nuno Mendes. As equipes tentaram, mas não conseguiram desempatar a partida no primeiro tempo da prorrogação.

Na segunda etapa, as etipes estavam cansadas e contidas - esperando as penalidades. Logo no início, Pedro Porro arriscou do meio de campo e levou perigo ao gol de Diogo Costa.

Pênaltis

A primeira cobrança foi de Portugal. Gonçalo Ramos foi para a bola e abriu o placar com chute no meio. O primeiro espanhol a bater foi Merino, que deslocou o goleiro e empatou. Na segunda cobrança, Vitinha bateu e fez. Pela Espanha, Álex Baena também fez. Na terceira cobrança, Bruno Fernandes bateu muito bem abriu vantagem para Portugal, enquanto Isco bateu no mesmo campo e empatou. Na quarta batida, Nuno Mendes chutou no ângulo e fez. Pela Espanha, Morata desperdiçou. Na cobrança decisiva, Rúben Neves fez e deu o título para Portugal.