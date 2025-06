Veja quanto cada time classificado para as oitavas da Libertadores já faturou

Os 16 times classificados para as oitavas de final da Libertadores conheceram seus adversários na tarde de segunda-feira (2), quando foi realizado o sorteio da fase de mata-mata. Palmeiras, São Paulo, Internacional, Botafogo, Flamengo e Fortaleza são os brasileiros que estão na disputa. Além de manter vivo o sonho de conquistar a taça continental, a classificação também rendeu mais uma bolada para os times. O Lance! Biz levantou quais foram os times que mais receberam até aqui na disputa.

Vale ressaltar que a Conmebol paga um valor fixo para todos os participantes apenas pela presença na fase de grupos Libertadores. A entidade desembolsa US$ 3 milhões, ou R$ 17 milhões na cotação atual, para todos os 32 representantes. Entretanto, a campanha nas chaves tem influência direta na premiação que será recebida. Isso quer dizer que, quanto melhor for a campanha do clube na fase, maior o prêmio a ser pago.

Palmeiras e São Paulo, por exemplo, foram os dois com as melhores campanhas da competição. Isso significa que os rivais paulistas são os dois que mais recebem nesta fase. O valor é calculado a partir do número de vitórias nas seis rodadas da fase e grupos. O time comandado por Abel Ferreira venceu 100% dos jogos. A cada três pontos, a Conmebol paga mais US$ 330 mil (R$ 1,87 milhão).

Por ter tido 100% de aproveitamento, o Palmeiras embolsou na fase de grupo, sozinho, cerca de R$ 28,2 milhões. Entretanto, a vaga para as oitavas adiciona um valor que torna a cifra ainda maior. O alviverde conquistou mais R$ 7 milhões e chegou a um total de R$ 35,2 milhões pela melhor campanha da Libertadores.

Entre os times classificados, aqueles que conquistaram quatro vitórias chegam às oitavas de final tendo embolsado R$ 31,49 milhões em premiação, que são os casos de Botafogo e São Paulo. Flamengo e Internacional, que venceram três jogos cada um na fase de grupos, somam R$ 31,49 milhões, enquanto o Fortaleza, que venceu apenas dois jogos, chega no mata-mata com R$ 27,7 milhões.

Palmeiras passou em primeiro lugar no Grupo G da Libertadores 2025. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Veja quanto cada time arrecadou com premiação na Libertadores até as oitavas de final

Palmeiras – R$ 35,2 milhões São Paulo – R$ 31,49 milhões Racing-ARG – R$ 31,49 milhões Estudiantes-ARG – R$ 31,49 milhões Botafogo – R$ 31,49 milhões River Plate-ARG – R$ 29,61 milhões Flamengo – R$ 29,61 milhões Internacional – R$ 29,61 milhões Atlético Nacional-COL – R$ 29,61 milhões LDU-EQU – R$ 29,61 milhões Vélez Sarsfield-ARG – R$ 29,61 milhões Peñarol-URU – R$ 29,61 milhões Fortaleza – R$ 27,7 milhões Cerro Porteño – R$ 27,7 milhões Universitário-PER – R$ 27,7 milhões Libertad-PAR – R$ 27,7 milhões

*a ordem não representa a sequência de melhores campanhas, apenas listado pelos valores conquistados em premiação. A conta leva em consideração o valor fixo pago na fase de grupos e os adicionais a cada vitória conquistada.