Bahia acerta com patrocinador pontual; saiba empresa e duração

O Bahia acertou com um novo patrocínio pontual. O "Cartão de Todos Sonhos" vai expor a logomarca na parte superior do uniforme do time masculino durante seis partidas, a começar pelo jogo desta segunda-feira, contra o Cruzeiro.

A parceria prevê o destaque visual da empresa também em conteúdos digitais oficiais do Bahia, assim como em backdrops e materiais institucionais do clube. De acordo com Rafael Soares, diretor de marketing e negócios do Bahia, a parceria destaca o desejo do clube de promover seu lado social.

- Ter o Cartão de Todos Sonhos como parceiro é motivo de satisfação para o Bahia. É uma marca que compartilha do propósito de oferecer benefícios reais e acessíveis às pessoas, algo que dialoga diretamente com os valores do nosso clube - afirmou o dirigente, que concluiu:

- Essa parceria reforça o compromisso do Esquadrão em se associar a iniciativas que geram impacto positivo dentro e fora de campo - concluiu.

Vice-presidente global do Grupo Todos Internacional, Tales Vilar também comemora a parceria.

- Marcar presença na camisa de um dos clubes mais tradicionais do Brasil é um passo muito significativo para o Cartão de Todos Sonhos. Essa visibilidade amplia nossa conexão com milhões de torcedores e filiados do cartão, reforçando os princípios que valorizamos, como saúde, lazer e bem-estar - pontua.

Ampliação

Não é só via Bahia que o "Cartão de Todos Sonhos" está se movendo no futebol. Durante o atual mês de setembro, a empresa vai ocupar as costas da camisa de Neymar e companhia no Santos. Isso no espaço acima do número, em que antes ficava a logomarca da Viva Sorte. A mudança já ocorreu na partida de ontem, contra o Atlético-MG.