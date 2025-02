Jornalista lamenta sede de Flamengo x Vasco pelo Carioca

Datas, horários e sedes dos jogos das semifinais do Campeonato Carioca foram definidos na tarde desta terça-feira (25), na sede da Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro). Após a reunião, ficou definido que o confronto entre Flamengo e Vasco acontecerá no sábado (1), no Estádio Nilton Santos. O jornalista Lucas Pedrosa, do SBT, criticou a decisão.

Através de uma publicação nas redes sociais, o comunicador criticou a decisão dos dirigentes. Ele destacou que a partida deveria ser realizada em São Januário, mas também não se posicionou contra a realização no Maracanã.

Contudo, ao analisar a definição da partida no Nilton Santos, Pedrosa questionou a medida. O jornalista ainda chamou atenção para o fato do policiamento ter determinado que o clássico acontecerá com dois setores do estádio fechados. Tratam-se dos lados sul e norte.

- Queria (que a partida fosse realizada em) São Januário. O Maracanã é o palco do futebol carioca. Não o Nilton Santos com setores fechados. Lamentável.

Flamengo x Vasco

Durante a semana, o Cruz-Maltino se mobilizou para tentar mandar o jogo de ida da semifinal em São Januário. Apesar da mobilização, o BEPE não permite os clássicos contra a dupla Fla-Flu sejam na Colina História, uma das alternativas se tornou o Nilton Santos, estádio do Botafogo.

Na reunião desta terça-feira (25), o Bepe (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios) fez ponderações à segurança no Nilton Santos. Se optassem pelo estádio do Botafogo, os setores Sul e Norte seriam fechados.

A FERJ pediu o Maracanã por conta da facilidade e segurança, com o apoio do Bepe, e pediu para que a decisão do Cruz-Maltino fosse revista, mas sem sucesso. Partida ficou definida para o estádio do Botafogo.