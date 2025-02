Atitude de Ancelotti com Endrick revolta a web: ‘Fanfarrão’

Carlo Ancelotti foi alvo de críticas na web após substituir Endrick no duelo entre Real Sociedad e Real Madrid, válido pela ida da semifinal da Copa do Rei da Espanha, no estádio Anoeta. O camisa 16 foi o autor do gol da vitória parcial dos Merengues por 1 a 0 nesta quarta-feira (26), mas não terminou o jogo em campo.

O brasileiro começou a partida entre os titulares, aproveitando ausência de Kylian Mbappé, que se recupera de cirurgia dentária. Não demorou muito para o jovem balançar as redes, marcando aos 19 minutos do primeiro tempo. Contudo, o técnico italiano optou por sacá-lo para dar luga a Alaba aos 27' do segundo tempo.

A escolha de Ancelotti em substituir Endrick não agradou a torcedores nas redes sociais. Via "X" (antigo Twitter), internautas criticaram o treinador do Real Madrid por retirar o brasileiro de campo antes do apito final, com alguns afirmando que o jogador era o melhor atacante do time na partida.

Confira abaixo comentários sobre a atitude de Ancelotti com Endrick em Real Sociedad x Real Madrid

