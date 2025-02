Com gol de Endrick, o Real Madrid venceu o Real Sociedad pelo jogo de ida da Copa do Rei. O duelo aconteceu nesta quarta-feira (26), no estádio Reale Arena. A partida foi duro e o Real Madrid marcou ainda no primeiro tempo. Endrick foi quem marcou o solitário gol da partida e se tornou o vice-artilheiro da competição, com quatro gols.

Com a vitória, o Real Madrid vai para o jogo de volta da semifinal da Copa do Rei com a vantagem do empate e do mando de campo. Se quiser se classificar, a Real Sociedad terá que reverter o placar jogando fora de casa. A partida será no começo do abril.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo começou intenso para ambos os lados. A Real Sociedad começou bem ligada e apresentou mais perigo ao gol do Real Madrid. Os merengues conseguiram se segurar e começaram a ditar o jogo, saindo mais e chegando mais perto da meta do Real Sociedad. Perto dos 20 minutos, o primeiro gol da partida dos pés de Endrick. Em contra-ataque, Bellingham achou o brasileiro em lançamento e o deixou no um contra um com o goleiro. O atacante não decepcionou e abriu o placar da semifinal da Copa do Rei.

Endrick foi o herói do Real Madrid no primeiro confronto da semifinal da Copa do Rei, marcando o único gol da partida. (Foto: Ander Gillenea/AFP)

O segundo tempo foi morno. As equipes, ou desperdiçavam chances, ou não caprichavam na finalização da jogada. Os merengues tiveram mais volume, porém, não conseguiu fazer o gol. O lance mais perigoso da última etapa do jogo foi um chute de Endrick, que chegou com perigo novamente e acertou um forte chute que explodiu no travessão.

continua após a publicidade

O que vem por aí?

A próxima partida do Real Sociedad promete ser dura. O time enfrentará o Barcelona fora de casa. O jogo será no próximo domingo (02) e a bola está prevista para rolar a partir das 12h15 (de Brasília). Já o Real Madrid, visitará o Real Betis em importante confronto pela liderança da La Liga. O jogo será no próximo sábado (01) e começará às 17h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

Real Sociedad 0x1 Real Madrid

JOGO DE IDA - SEMIFINAL - COPA DO REI

📆 Data e horário: quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025, às 17h30 (de Brasília);

📍 Local: Reale Arena, em San Sebastián (ESP);

🕴️ Arbitragem: José Maria Sanchez Martinez(árbitro); Raúl Cabañero Martínez e López Mir (assistentes); Jorge Figueroa Vázquez (VAR)

⚽ Gols: Endrick (RMA 19'/1T)

🟨 Cartões amarelos: Asencio (RMA) e Vázquez (RMA)

🟥 Cartão vermelho: --

⚽ESCALAÇÕES

REAL SOCIEDAD (Técnico: Barrenetxea)

Remiro; Aramburu, Zubeldia, Aguerd, Muñoz; Méndez, Zubimendi, Sucic; Kubo, Oyarzabal e Barrenetxea

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Lunin; Fran Garcia, Rudiger, Tchouaméni, Asencio; Bellingham, Ceballos, Camavinga e Arda Güler; Endrick e Vini Jr.