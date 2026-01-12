Qatar negocia com a Fifa para receber torneio de clubes inédito

A Fifa está em negociações com o Qatar para que o país asiático sedie a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes Feminina. A competição está prevista para ocorrer entre 5 e 30 de janeiro de 2028, mas a entidade ainda não confirmou o local do torneio e nem se haverá um processo formal de concorrência entre candidatos.

O interesse do Qatar, conforme reportagem do jornal britânico The Guardian, ocorre num contexto de aproximação contínua com a Fifa. Houve a Copa do Mundo de seleções masculinas em 2022 e, mais recentemente, o Mundial de Clubes (no qual o PSG foi campeão). A capital Doha vai receber, daqui a dois meses, a Finalíssima masculina.

Em termos de operação, a infraestrutura do país está praticamente pronta, vistos os torneios recentemente disputados no país. Serão 16 clubes, com cinco vagas para a Europa, duas para a Ásia, duas para a África, duas para a América do Sul e duas para a América do Norte. Um playoff mundial vai definir as outras três equipes.

Agora, em termos de calendário e negócios, a decisão de realizar a competição em janeiro gera impactos relevantes para ligas e clubes. Embora não conflite com a Champions League feminina, a competição deve afetar ligas nacionais europeias e asiáticas, que poderão ser obrigadas a criar janelas de pausa maiores no meio da temporada.

Polêmica

A escolha do Qatar, se confirmada, também envolve fatores reputacionais e estratégicos. O país não possui atualmente uma seleção feminina ativa nem ranking na Fifa.

