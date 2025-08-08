Milton Leite revela por que aceitou proposta para ser o narrador da Xsports

Veterano das transmissões esportivas, Milton Leite é a voz do Xsports, novo canal esportivo em TV aberta no Brasil. O narrador de 66 anos foi anunciado em um evento da emissora na última quarta-feira (6), em São Paulo. Em conversa exclusiva com o Lance!, o profissional falou sobre os motivos que o fizeram aceitar a proposta da empresa.

continua após a publicidade

➡️ O que esperar da Xsports, primeira emissora 100% esportiva na TV aberta brasileira

- Agora no dia 10 vai completar um ano que eu saí da Globo, e quando você recebe um convite como esse, que é um convite de algo que está surgindo do zero, é muito desafiador. Além disso, o que a gente conversou e combinou das minhas participações é que eu não vou ter o ritmo de trabalho que eu tinha antes. Aqui as coisas vão ser mais calmas, não tem viagens, não vou fazer jogo fora, moro em Jundiaí, são só 40 minutos de carro. Tudo isso ajudou muito a colocar no meu prisma a possibilidade de aceitar o convite - começou o narrador.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Não é estranho, porque quando eu comecei na ESPN, eu comecei com futebol internacional, fazia Italiano, Francês, Japonês... Claro que ficando mais longe, como eu fiquei nesse tempo todo de Globo, você vai perdendo um pouco o contato. Não sou o cara que fica o fim de semana vendo tudo que é jogo. Comecei a ser de novo agora, embora a Europa esteja de férias, comecei a olhar o noticiário, os clubes, já estou me preparando para os jogos... É uma retomada. Hoje a gente tem tanta informação no mercado, que é mais fácil de se preparar do que era antigamente - disse.

continua após a publicidade

Elenco da Xsports

A emissora tem como principal voz das narrações o jornalista Milton Leite, que construiu sua carreira na TV Globo e deixou o canal em agosto de 2024, além de passagem pela ESPN. O narrador terá a companhia de outros nomes como Elaine Trevisan, Álvaro José, Dudu Monsanto e José Neto.

➡️ Ligas europeias serão transmitidas por novo canal de TV aberta no Brasil; veja lista

No comentários, destaque para Mauro Beting, que também atua na TNT Sports, SBT e Jovem Pan. O jornalista e escritor terá o filho, Gabriel Beting, como companheiro no elenco de comentaristas, que ainda conta com Raí Monteiro, Danilo Castro, ex-jogador de basquete e comentarista da modalidade na casa, Rodrigo Lazarini e o ex-jogador Cristian Baroni, que atuou por clubes como Corinthians e Grêmio.

continua após a publicidade

Dunga, campeão mundial com a Seleção Brasileira em 1994, também passa a integrar a equipe da Xsports, mas ainda sem definição sobre suas participações em transmissões.