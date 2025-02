Premier League é recordista em gastos na janela europeia

A Premier League foi a liga doméstica que mais gastou dinheiro na temporada de 2025. O Manchester City foi o grande protagonista desse investimento, gastando cerca de 45% do total investido pelos ingleses na janela. A liga inglesa movimentou 475,5 milhões de euros, cerca de R$ 2,8 bilhões, enquanto o City gastando 218 milhões de euros, quase R$ 1,3 bilhão.

A crise vivida pelos Citizens é um dos principais motivos pelo gasto exorbitante nessa janela de meio de temporada. O time não faz boa temporada e na sua última partida, foi goleado pelo Arsenal por 5 a 1. A partida ilustra a péssima fase que o time de Guardiola vem passando, se classificando para a Champions na última rodada da Fase de Liga e figurando fora do G4 da Premier League.

O desespero foi enorme e refletiu na janela. O time gastou sozinho quase metade do que as outras equipes da Premier League investiram nesta janela. A segundo equipe que mais gastou na liga foi o Wolverhampton, e o seu investimento passa longe do feito pelo Manchester City. Os Wolves gastaram cerca de 51 milhões de euro em toda a janela, muito distante dos 218 milhões investido pelo time de Pep Guardiola

Outras ligas

Com sua janela ainda aberta, a Serie A vem embaixo da Premier League entre as ligas que mais gastaram. Ainda com margem de gasto, a liga italiana gastou cerca de 228,7 milhões de euros. Os times foram até que conservadores nos valores e muitos jogadores saíram e chegaram de graça. João Félix indo ao Milan, Calabria para o Bologna, Renato Veiga e Kolo Muani a Juventus são exemplos, com todos vindo a empréstimo.

A Ligue 1 vem logo atrás das ligas que mais gastaram. Os franceses também passam longe dos gastos exorbitantes dos ingleses e gastaram cerca de 201,8 milhões de euros nesta janela. Apenas seis times entre os 18 fizeram negócios no período de transferência. O destaque foi a negociação de Khvicha Kvaratskhelia, que custou 70 milhões de euros aos cofres do PSG. Entretanto, o time que mais gastou foi o Rennes, totalizando 74,5 milhões de euros em oito reforços.

Khvicha Kvaratskhelia anunciado no PSG (Divulgação)

A Bundesliga teve um aumento de 60,4% nos gastos de uma janela de inverno para a outra, mas mesmo assim movimentou menos dinheiro que os ingleses. Os alemães desembolsaram cerca de 169,8 milhões de euros nessa janela.

A La Liga figura entre as ligas que menos gastaram no mundo. Ao todo, os times espanhóis gastaram cerca de 26,3 milhões de euros na janela de transferência do meio de ano nesta temporada. A título de comparação, o brasileiro Vitor Reis, custou 37 milhões de euros, foi mais caro que toda a janela dos vinte clubes de La Liga juntos.

