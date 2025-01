Real Madrid enfrenta City nos playoffs da Champions League; veja odds

Os confrontos dos playoffs da Champions League foram definidos nesta sexta-feira, 31/01, através de sorteio. Entre os oito duelos da primeira fase de mata-mata, um em especial chamou a atenção: Manchester City x Real Madrid.

Visitar a Superbet >>

O primeiro embate entre as duas equipes acontece no dia 11/02 no Etihad Stadium, e o segundo confronto está marcado para o dia 18/02, no estádio Santiago Bernabéu. O vencedor entre Manchester City e Real Madrid avança para as oitavas de final da competição.

O atual campeão da Champions League terminou a primeira fase em 11º lugar com 15 pontos, um a menos que o último time a se classificar direto para as oitavas de final, o Aston Villa.

Já a situação do Manchester City foi mais delicada. Em 22º lugar com 11 pontos, o time de Pep Guardiola garantiu sua vaga nos playoffs na última rodada.

Comece suas apostas esportivas com o código bônus Superbet.

Manchester City x Real Madrid: odds para a primeira partida

Apesar do Manchester City ter se classificado para os playoffs em uma situação mais desfavorável, o clube inglês é o mais cotado para vencer o primeiro confronto. As odds sugerem um jogo equilibrado, mas com um leve favoritismo para o time de Guardiola.

Confira as odds para a partida do dia 11/02:

Vitória do Manchester City

2.35 na Superbet

2.42 na Betano

Empate

3.60 na Superbet

3.50 na Betano

Vitória do Real Madrid

2.90 na Superbet

2.85 na Betano

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 31 de janeiro de 2025 às 11 horas.

Confira dicas e melhores sites para fazer suas apostas na Champions League.

Quem é o favorito para se classificar?

No entanto, apesar do City ser o mais cotado para vencer o primeiro confronto, a vaga será decidida na casa do Real Madrid.

Levando isso em consideração, além do time espanhol ter mostrado mais potencial na primeira fase, o time de Carlo Ancelotti é o favorito para se classificar para as oitavas de final. Veja as odds:

Para se classificar - Manchester City

2.10 na Superbet

2.25 na Betano

Para se classificar - Real Madrid

1.75 na Superbet

1.65 na Betano

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 31 de janeiro de 2025 às 11 horas.