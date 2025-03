Atlético-MG x Manaus: onde assistir e horário do jogo da Copa do Brasil

Atlético-MG e Manaus se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h30 (horário de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O confronto válido pela segunda fase da Copa do Brasil terá transmissão ao vivo do Amazon Prime (streaming).

O Galo eliminou o Tocantinópolis, com vitória por 2 a 0, em Tocantinópolis (TO), no dia 18 de fevereiro. Pelo Campeonato Mineiro, o Atlético-MG está na final e enfrenta o América-MG no sábado (8). O clube havia solicitado à CBF para jogar na próxima semana para que tivesse um tempo maior de recuperação e preparação entre os dois jogos decisivos.

O Manaus, por sua vez, passou pelo Independência (AC) nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal, em Rio Branco.

Atacante Rony, do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético)

Confira as informações do jogo entre Atlético-MG e Manaus pela Copa do Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X MANAUS

SEGUNDA FASE - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de março de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais;

📺 Onde assistir: Amazon Prime (streaming)

