Casa de apostas promove campanha junto ao Vila Nova para doações de sangue

A GingaBet, patrocinadora máster do Vila Nova, se juntará ao clube para criar a campanha de doação de sangue. A iniciativa ocorre no Junho Vermelho, período de incentivo à doação de sangue. O clube irá usar a hashtag “Nosso Vermelho Salva” em seu uniforme, que será estreado nesta segunda-feira (9), quando enfrentará o Criciúma pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O projeto busca a arrecadação de 500 bolsas de sangue e os doadores ganharão ingressos para as partidas do clube como mandante no período.

Durante a campanha, a patrocinadora vai retirar a logo na camisa da equipe para estampar a hashtag. Além disso, em apoio à causa, o clube deixará o tradicional vermelho de lado e jogará de branco.

Novo uniforme do Vila Nova com a hashtag “Nosso Vermelho Salva” (Foto: Divulgação / Vila Nova)

— A campanha reforça o compromisso da GingaBet com causas sociais de impacto real, buscando ir além do esporte para salvar vidas. Tendo esse objetivo em vista, decidimos abrir mão da exposição de nossa logo no uniforme do Vila Nova para dar visibilidade à iniciativa. Queremos mobilizar as pessoas para fazer a diferença de forma concreta — afirma André Baldavira, head de marketing da GingaBet.

Durante todo o mês, o Hemocentro de Goiás estará aberto para receber os voluntários. Quem doar deve solicitar o comprovante e apresentá-lo na loja oficial do clube, no Estádio OBA, para garantir um ingresso para os jogos em casa durante o período.

Campanha não é a primeira do clube junto à patrocinadora

A GingaBet, que também patrocina o Paysandu e a Ponte Preta, é a patrocinadora máster com o maior contrato da história do Vila Nova. A ação da doação de sangue não é a única da casa de apostas junto ao clube. Em comemoração pela conquista do Campeonato Goiano, a GingaBet promoveu uma ação para premiar dez torcedores que fossem escolhidos para tatuar o escudo. A recompensa seria ingressos para todos os jogos em casa durante a parceria entre a marca e o Vila Nova.