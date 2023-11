Quem paga a conta? Entenda como funciona o programa de indenização por lesões na data Fifa

Programa da Fifa de Proteção dos Clubes



Com base no contrato de trabalho, os clubes são responsáveis por pagar os salários dos jogadores lesionados na data Fifa. O prejuízo, no entanto, pode ser amenizado graças ao Programa da Fifa de Proteção dos Clubes, que existe desde 2012 e funciona como uma espécie de "seguro".



Por meio dele, os times podem receber indenizações milionárias da entiadde a depender do tempo de afastamento do atleta. A indenização só é paga caso o jogador se lesione durante compromisso por seleção e fique fora de ação por mais de 28 dias consecutivos.



A versão mais recente do regulamento (clique aqui para ler) abrange o período entre 1º de janeiro de 2023 e 31 de dezembro de 2026.



O valor do ressarcimento da Fifa varia em cada caso, pois se baseia no tempo de recuperação e no salário fixo de cada jogador. Atletas com vencimentos maiores garantem aos seus clubes uma indenização maior.