Por que a Record erra ao ignorar presente e futuro?

No ápice da era mais digitalizada em tudo o que permeia o mundo esportivo, escalar o time titular de narradores e comentaristas com dissidentes da Globo é o mesmo que atestar: “estou com um produtaço chamado futebol, mas sem o mínimo de noção em como ofertá-lo”!



Hoje as empresas e marcas comunicam um público cada vez mais ávido por entretenimento, inovação ou qualquer adjacente que cause impacto e retenha atenção dos concorridos e altamente precificados segundos na frente da tela.



➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp



O cenário das transmissões esportivas está passando por uma metamorfose, e a Record decidiu entrar no jogo com um elenco que outrora já brilhou nos relvados da concorrência. Seria essa a opção correta diante do atual padrão de mercado ou foi simplesmente uma estratégia de segurança e apostar no mínimo crível e já validado?



Atesto com conhecimento prévio e infindáveis imersões no segmento: a autenticidade é a moeda mais valiosa no mercado da transmissão esportiva contemporânea. O grande risco aqui é o inevitável rótulo de “estratégia covarde”.